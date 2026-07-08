MOBILITÀ

Ieri, 7 luglio, sulla strada provinciale Trivio-Castellonorato, un autobus si è ribaltato causando un morto e due feriti.

Le dinamiche sull’incidente dell’autobus

Secondo una prima ricostruzione degli agenti del commissariato di Formia, intervenuti sul posto, il mezzo è uscito di strada a Castellonorato Trivio, ribaltandosi in un campo. Le cause sono ancora in corso di accertamento, tra le ipotesi un malore dell’autista. La vittima è un passeggero di 88 anni mentre i due feriti sono l’autista e un altro passeggero.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, impegnati nel recupero del mezzo e nella messa in sicurezza dell’area, oltre agli agenti della Polizia stradale, ai carabinieri e alla polizia locale. L’incidente ha provocato forti rallentamenti nella zona e ha richiesto diverse ore di lavoro per consentire i rilievi tecnici e il recupero del veicolo

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