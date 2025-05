MOBILITÀ

In occasione della festa scudetto per Napoli Cagliari di venerdì 23 maggio 2025, il Comune ha varato un articolato piano di viabilità e sicurezza. L’obiettivo è gestire al meglio l’afflusso in città durante i festeggiamenti per il terzo tricolore azzurro. Ecco tutte le strade chiuse, i divieti di sosta e i provvedimenti speciali per la zona azzurra della festa scudetto a Napoli.

Zona azzurra festa scudetto Napoli

Cuore della festa scudetto Napoli sarà la zona azzurra, dove dalle 20.30 di venerdì 23 maggio fino a cessate esigenze di sabato 24 maggio sarà in vigore il divieto di transito veicolare.

Le strade chiuse delimitano un perimetro che include:

Largo Sermoneta

Via Francesco Caracciolo

Via Partenope

Via Nazario Sauro

Via Acton

Piazza Municipio

Via Depretis

Via Sanfelice

Via Monteoliveto

Via Sant’Anna dei Lombardi

Piazza Sette Settembre

Via Toledo

Via Pessina (fino a via Broggia)

Transitabili solo parzialmente: via Salvator Rosa, piazza Mazzini, corso Vittorio Emanuele, salita Piedigrotta, piazza Sannazaro, via Mergellina.

Strade chiuse anche fuori dal centro festa scudetto Napoli

Ulteriori strade soggette a chiusura totale al traffico:

Via Torquato Tasso (da largo Madre Teresa di Calcutta a corso Vittorio Emanuele)

Salita della Grotta

Galleria 4 Giornate

Galleria Laziale

Via Orazio (da via Petrarca verso via Mergellina)

Via A. De Gasperi

Saranno presidiati 85 varchi da parte della Polizia Municipale nelle tre macroaree: San Ferdinando, Decumani, Fuorigrotta.

Chi potrà entrare in deroga a Napoli

Sarà consentito l’accesso a:

Forze dell’ordine, mezzi di emergenza, veicoli per disabili muniti di tesserino

Veicoli per trasporto di medicinali o materiali sanitari urgenti

Mezzi stampa e medici in visita domiciliare urgente

Taxi, bus, NCC

Veicoli legati a cerimonie religiose o civili (previa certificazione)

Mezzi di strutture ricettive per il trasporto clienti, con attestazione esibita

Divieti di sosta presso gli ospedali a Napoli

Per garantire l’accesso ai pronto soccorso, dalle 18.00 di venerdì 23 maggio alle 12.00 di sabato 24 maggio scatterà il divieto di fermata e sosta con rimozione coatta in un raggio di 300 metri intorno a:

Ospedale del Mare

Ospedale Cardarelli

Ospedale pediatrico Santobono

Ospedale San Paolo

Ospedale dei Pellegrini

Ospedale CTO

Ospedale Villa Betania

Ospedale Fatebenefratelli

Inoltre, via Caio Duilio, dall’intersezione con via Costantino fino al civico 22, sarà interessata da divieto di sosta permanente con rimozione dalle ore 06:00 del 23 maggio fino al termine delle necessità.

Bevande e fuochi artificiali: divieti severi festa scudetto Napoli

Dalle 16.45 del 23 maggio fino a cessate esigenze del 24 maggio, sarà vietata la vendita e il consumo di bevande in:

Bottiglie

Lattine

Contenitori in vetro, plastica rigida, tetrapak

Saranno ammessi solo bicchieri in plastica leggera o carta.

Vietata anche la vendita e l’uso di fuochi artificiali, botti e petardi, di ogni tipo.

Health point e assistenza sanitaria

L’Asl Napoli 1 Centro ha predisposto Health Point con ambulanze e personale sanitario in quattro punti strategici:

Piazza del Plebiscito

Piazza Garibaldi

Piazza del Gesù

Piazza Vittoria

Napoli per la festa scudetto si prepara a una notte memorabile, ma anche sicura e organizzata. La città sarà divisa tra celebrazione e attenzione ai servizi essenziali.

Chi partecipa alla festa scudetto Napoli Cagliari dovrà tenere conto di strade chiuse, divieti, ma anche delle tante deroghe e presidi sanitari previsti. La parola d’ordine è: festa sì, ma in sicurezza.

Continua a leggere: Napoli, aeroporto di Capodichino chiuso per 42 giorni, dal 19 gennaio al 1° marzo 2026