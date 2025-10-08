MOBILITÀ

Fino al 9 ottobre 2025 i sindacati di autotrasporto e logistica in tutta Europa daranno vita agli ETF Logistics Action Days, una settimana di mobilitazioni coordinate per denunciare lo sfruttamento dei lavoratori, gli abusi nei subappalti e le pratiche scorrette nell’autotrasporto.

La campagna di mobilitazioni sindacali è promossa dalla Federazione Europea dei Lavoratori dei Trasporti (ETF) e coinvolge organizzazioni sindacali di Italia, Spagna, Francia, Germania, Svezia, Danimarca, Turchia e altri Paesi, con azioni nei magazzini, nei centri logistici e lungo le principali rotte dell’autotrasporto.

Sfruttamento nella logistica e nell’autotrasporto

Secondo l’ETF, logistica e autotrasporto europei si reggono su un modello di business che scarica i costi sui lavoratori, spesso attraverso catene infinite di subappalto e l’uso massiccio dell’intermediazione di manodopera.

Molti camionisti e addetti dei magazzini operano con salari bassi, contratti precari e condizioni di lavoro insicure, mentre i grandi operatori continuano a trarre vantaggi economici da questo sistema.

La Segretaria Generale ETF, Livia Spera, ha ribadito che la carenza di manodopera nel settore dell’autotrasporto e della logistica non può essere affrontata aumentando lo sfruttamento, ma solo creando posti di lavoro di qualità, con una direttiva europea sul subappalto, contrattazione collettiva rafforzata e norme più severe per le imprese che utilizzano catene opache di appalti e subappalti.

ETF Logistics Action Days per autotrasporto e logistica

Il programma degli ETF Logistics Action Days prevede eventi di rilievo in tutta Europa.

2 ottobre a Bruxelles : al Parlamento Europeo la conferenza “Basta con lo sfruttamento: regolamentare subappalto e intermediazione del lavoro in Europa”, promossa da CES, ETF e Gruppo S&D , con testimonianze di lavoratori e interventi istituzionali.

: al Parlamento Europeo la conferenza “Basta con lo sfruttamento: regolamentare subappalto e intermediazione del lavoro in Europa”, promossa da , con testimonianze di lavoratori e interventi istituzionali. 2 ottobre a Roma : presso il Centro Congressi Cavour , le organizzazioni sindacali italiane FILT CGIL, FIT CISL e UILTrasporti , insieme a ETF, affrontano il tema della contrattazione collettiva e legislazione negli appalti della filiera logistica integrata , alla presenza del Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi .

: presso il , le organizzazioni sindacali italiane , insieme a ETF, affrontano il tema della , alla presenza del Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti . 8 ottobre a Istanbul: il sindacato turco TÜMTIS ospita un workshop sul tema della logistica dell’ultimo miglio e della regolamentazione dei subappalti, con la presentazione di un nuovo studio ETF.

Azioni sindacali per autotrasporto e logistica in Europa

Oltre agli eventi centrali, i sindacati affiliati ETF organizzeranno in tutta la settimana iniziative nei luoghi di lavoro: assemblee con i camionisti e i magazzinieri, distribuzione di volantini, incontri con i delegati sindacali e conferenze pubbliche.

Mobilitazioni sono previste in Spagna, Germania, Francia, Svezia, Danimarca, Turchia e altri Paesi, con l’obiettivo di amplificare la voce dei lavoratori della logistica e dell’autotrasporto.

ETF:battaglia per condizioni di lavoro dignitose

Gli ETF Logistics Action Days 2025 rappresentano un momento importante per il futuro del settore. La logistica e l’autotrasporto sono pilastri delle catene di approvvigionamento europee, ma senza regole chiare sui subappalti e senza posti di lavoro dignitosi, il sistema continuerà a basarsi su precarietà e dumping salariale.

I sindacati chiedono che le istituzioni europee intervengano con urgenza per garantire lavoro sicuro, salari equi e diritti fondamentali a tutti i lavoratori dei trasporti.

La mobilitazione di ottobre vuole essere un segnale forte: l’Europa non può permettersi una logistica costruita sullo sfruttamento, ma ha bisogno di un modello fondato sulla giustizia sociale, sul rispetto dei lavoratori e su regole trasparenti per l’autotrasporto e l’intera filiera logistica.

Continua a leggere: Rimborso accise gasolio e HVO terzo trimestre 2025 dal 1 ottobre 2025