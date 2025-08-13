MOBILITÀ

Per questo weekend è previsto bollino rosso domani pomeriggio, venerdì 15 agosto e domenica 17 agosto

Prende il via il quarto e ultimo weekend di esodo estivo, con milioni di italiani in viaggio per celebrare il ponte di Ferragosto. Sulla rete Anas (Gruppo FS Italiane), l’Osservatorio Mobilità Stradale stima oltre 12 milioni di spostamenti di autoveicoli.

Il traffico si preannuncia intenso, con un flusso in aumento a partire da oggi, giovedì 14, e per tutta la giornata di venerdì 15. Le mete più gettonate sono le località turistiche più vicine alle grandi città, ma non mancheranno i ritardatari diretti verso destinazioni più lontane.

Domenica 17 agosto, si attendono i primi rientri a casa, che andranno a sommarsi al traffico in uscita, rendendo le arterie stradali particolarmente congestionate.

Esodo di ferragosto: bollino rosso

Per il grande esodo di Ferragosto Viabilità Italia ha annunciato bollino rosso a partire dal pomeriggio di domani, giovedì 14 agosto, e per venerdì 15 agosto: spostamenti in netta crescita dai grandi centri urbani in tutta Italia verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e verso i confini di Stato.

Traffico in diminuzione, invece, nella giornata di sabato 16 agosto: dopo i bollini neri delle scorse settimane non si prevedono spostamenti di lunga percorrenza ma tratte brevi per gite fuoriporta. Domenica 17 agosto, giornata da bollino rosso, è atteso traffico intenso verso i grandi centri urbani.

In vista del grande aumento dei flussi Anas ha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino all’8 settembre infatti saranno chiusi o sospesi 1392 cantieri, circa l’83% di quelli attivi (1672).

Le raccomandazioni per una guida sicura

Con l’avvicinarsi del ponte di Ferragosto e l’aumento del traffico sulle strade italiane, il tema della sicurezza alla guida torna ad essere una priorità. Per questo motivo, l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, lancia un appello agli automobilisti, sottolineando l’importanza della prudenza e del rispetto delle regole.

“Mai al volante con il cellulare, desidero rivolgere questo appello a tutti automobilisti, come recita lo slogan del nostro spot -Quando sei alla guida tutto può aspettare-. Anche in occasione del ponte di Ferragosto guidare con attenzione e prudenza è fondamentale per garantire la sicurezza di tutti. L’euforia delle vacanze e la voglia di arrivare rapidamente a destinazione possono portare a comportamenti rischiosi: in queste ore si concentrano numerosi spostamenti, con un forte volume di traffico, soprattutto sulle strade statali nei pressi dei centri abitati. Invito quindi a rispettare i limiti di velocità e a pianificare con calma i propri spostamenti per vivere un Ferragosto sereno e sicuro”- conclude Gemme.

Esodo di Ferragosto: gli itinerari interessati

Gli itinerari interessati da questo week end di esodo saranno in direzione sud le principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica, e lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia.

L’intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici:

la A2 “Autostrada del Mediterraneo” che attraversa Campania, Basilicata e Calabria;

le statali 106 “Jonica” e 18 “Tirrena Inferiore” in Calabria;

le Autostrade A19 “Palermo-Catania” e A29 “Palermo-Mazara del Vallo” in Sicilia;

la statale 131 “Carlo Felice” in Sardegna;

la statale 148 “Pontina” nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla statale 7 “Appia” assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio;

l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia-Romagna e collega il nord est con il centro Italia;

le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto).

Al nord le arterie più trafficate si preannunciano essere:

i Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine;

la statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” in Lombardia;

la statale 45 “di Val Trebbia” in Liguria;

la statale 26 “della Valle D’Aosta”;

la statale 309 “Romea” tra Emilia-Romagna e Veneto e la statale 51 “di Alemagna” in Veneto.

Divieto di transito dei veicoli pesanti

Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore:

venerdì, 15 agosto , dalle 7 alle 22

, dalle 7 alle 22 sabato 16 agosto dalle 8 alle 16

dalle 8 alle 16 domenica 17 agosto dalle 7 alle 22

La presenza su strada di Anas è di circa 2.500 risorse in turnazione, costituite da personale tecnico e di esercizio oltre al personale delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale, per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale h 24.

Per la situazione dei cantieri inamovibili Anas invita i viaggiatori a consultare prima di partire la pagina Esodo estivo del sito stradeanas.it

