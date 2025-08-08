MOBILITÀ

L’esodo estivo si avvicina al suo apice in vista di Ferragosto, con un aumento significativo del traffico sulle strade italiane. Secondo le stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale Anas, nel prossimo fine settimana si prevedono oltre 12 milioni e 640 mila spostamenti di autoveicoli, segnando un picco di mobilità e di afflusso sulle principali arterie del Paese.

Esodo estivo di Ferragosto, le giornate più critiche

La mattinata più critica sarà domani sabato 9 agosto quando Viabilità Italia prevede bollino nero con spostamenti dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna al nord e verso i confini di stato. Oggi pomeriggio e domenica 10 agosto è invece previsto bollino rosso. Nel pomeriggio e nella serata di domenica si concentreranno i rientri verso le grandi città di chi ha scelto il weekend breve.

Cantieri fermi

In vista dell’esodo estivo di Ferragosto Anas ha sospeso a partire da oggi altri cantieri, oltre quelli fermati, per un totale di 1.392, oltre l’83% di quelli attivi (1672)e ha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale.

“In vista del picco dell’esodo estivo previsto nei prossimi giorni – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme – cresce il nostro impegno per garantire la massima scorrevolezza e sicurezza della circolazione lungo la rete stradale e autostradale Anas. Abbiamo aumentato il numero dei cantieri sospesi fino a 1.392 pari all’83% del totale. Attraverso un presidio costante del territorio, il potenziamento dei servizi di pronto intervento e il monitoraggio h24 dei flussi di traffico stiamo operando in sinergia con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Forze dell’ordine per ridurre al minimo i disagi legati all’aumento della mobilità estiva”.

Gli itinerari dell’esodo estivo

Gli itinerari interessati dall’esodo estivo di Ferragosto in direzione sud sono i seguenti:

le principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia;

la A2 Autostrada del Mediterraneo: che attraversa Campania, Basilicata e Calabria;

le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria;

le Autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia;

la statale 131 Carlo Felice in Sardegna;

la statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla statale 7 “Appia” assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio;

l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia;

le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto).

Il traffico al nord

Per quanto riguarda il nord Italia, gli itinerari interessati dal traffico dell’esodo estivo di Ferragosto sono i seguenti:

i Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine

la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia

la statale 45 di Val Trebbia in Liguria

la statale 26 della Valle D’Aosta

la statale 309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto

la statale 51 di Alemagna in Veneto che a partire da oggi è riaperta all’altezza di San Vito di Cadore (Belluno) H24, quindi anche nelle ore notturne

Mezzi pesanti, divieto di transito

Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore oggi, venerdì 8 agosto, dalle 16.00 alle 22.00, domani, sabato 9 agosto, dalle 8.00 alle 22.00 e domenica 10 agosto dalle 7.00 alle 22.00.

Per la situazione dei cantieri inamovibili Anas invita i viaggiatori a consultare prima di partire la pagina Esodo estivo del sito stradeanas.it

