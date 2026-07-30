MOBILITÀ

Stop ai lavori per garantire corsie libere e personale di soccorso rinforzato. Migliaia di sensori vigilano sulla rete, con medici e veterinari pronti ad assistere i turisti in sosta.

C’è un istante preciso in cui il rumore delle città cede il passo al brusio costante degli pneumatici sulla carreggiata. È il segnale di un’Italia che ha fatto le valigie ed è pronta a partire verso il mare e le montagne lungo una rete di migliaia di chilometri di asfalto. È l’inizio dell’esodo estivo, momento in cui sedici milioni di storie si incrociano in questo grande movimento collettivo, mettendo alla prova una rete che si prepara a diventare, per poche settimane, l’arteria vitale di un intero Paese.

Le date calde dell’esodo estivo

Il primo segnale di questo esodo si avverte già in queste ore, con un incremento delle vetture in circolazione, ma il vero banco di prova inizierà con la mattinata di sabato 1° agosto. Momento in cui i grandi centri urbani inizieranno a svuotarsi, riversando flussi intensi verso le località balneari e montane.

Il momento di massimo picco per la mobilità è però atteso nel secondo fine settimana del mese, tra il 7 e il 9 agosto, quando si toccherà l’apice delle partenze. Complessivamente, gli esperti di Autostrade per l’Italia stimano che circa 16 milioni di mezzi attraverseranno la rete nei due weekend più caldi dell’esodo.

Le direttrici che sopporteranno il carico maggiore restano l’A1 Milano-Napoli e l’A14 Bologna-Taranto mentre per assistere ai primi consistenti flussi di rientro occorrerà attendere la seconda metà di agosto, concentrati prevalentemente nelle giornate di sabato e domenica.

Un piano per liberare la rete nazionale

Per gestire una tale mole di traffico, è stata adottata una strategia mirata a ridurre gli ostacoli lungo il tragitto. L’obiettivo principale è garantire la massima fluidità possibile, motivo per cui è stata disposta la rimozione temporanea dei cantieri più ingombranti lungo le strade principali.

Questa tregua durerà fino alla metà di settembre, permettendo così di sfruttare ogni corsia disponibile sia durante la fase delle partenze che in quella del controesodo. Parallelamente, è stato disposto un rafforzamento del personale operativo nei punti dove solitamente si creano rallentamenti, in modo da avere squadre di soccorso meccanico e sanitario già pronte a intervenire in caso di necessità.

L’occhio digitale che vigila sul viaggio

Dietro la gestione di questo importante flusso di veicoli opera una complessa architettura tecnologica che ha il suo fulcro a Roma. All’interno della Control Room di Autostrade per l’Italia, una struttura ideata da Movyon, confluiscono miliardi di informazioni processate durante tutto l’anno per monitorare lo stato di salute delle infrastrutture e l’andamento del traffico.

Il controllo è capillare: quasi cinquemila telecamere, con una densità particolare all’interno delle gallerie, vigilano costantemente sul tracciato, supportate da circa novecento sensori e centinaia di centraline che monitorano il meteo. Questo sistema permette di avere una visione d’insieme in tempo reale, facilitando la gestione degli imprevisti e assicurando che ogni anomalia venga segnalata tempestivamente attraverso i canali di informazione.

Assistenza e sicurezza per i viaggiatori

Oltre al monitoraggio elettronico, l’attenzione si sposta sul benessere di chi guida e dei suoi compagni di viaggio, inclusi gli animali domestici. Durante il periodo delle vacanze, alcune aree di sosta lungo l’A1 e l’A14, come quelle di Teano Ovest, Casilina Est, La Pioppa Ovest e Sillaro Est, ospiteranno presidi dedicati all’assistenza medica e veterinaria.

Per restare aggiornati sull’evoluzione della situazione stradale, i viaggiatori possono consultare in ogni momento il sito ufficiale di Autostrade, l’applicazione dedicata o utilizzare il numero verde 803.111, strumenti pensati per rendere il tragitto meno incerto e più sicuro.

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