MOBILITÀ

Esenzione del bollo auto, l’annuncio della misura temporanea ha già dato una scossa al mondo della mobilità. L’iniziativa dell’esecutivo mira ad azzerare la tassa di possesso per tutto il 2027, limitando il beneficio a una sola vettura per proprietario. Una parentesi fiscale mirata, studiata per premiare chi sceglie veicoli di potenza medio-bassa, dalle utilitarie alle berline compatte. Ma quali sono i modelli del gruppo Stellantis che permettono di cogliere questa opportunità? Scopriamoli.

Esenzione del bollo auto: cosa c’è da sapere

L’agevolazione è regolata da parametri specifici, basati sulla motorizzazione e sulle prestazioni del propulsore.

Più nel dettaglio, l’esenzione del bollo spetta alle motorizzazioni a benzina, a quelle diesel e alle propulsioni con sistema ibrido, a patto che la potenza massima erogata non superi gli 80 kW.

La platea dei beneficiari non comprende unicamente i proprietari diretti, ma si estende a chi utilizza l’automobile con contratti di noleggio a lungo termine oppure di leasing.

Inoltre, qualora un unico cittadino risulti intestatario di più mezzi idonei, la legge assegna automaticamente l’esenzione al veicolo con la potenza inferiore.

Stellantis: i modelli esenti dal bollo nel 2027

Nel panorama automobilistico, il gruppo Stellantis ha messo in luce come la varietà del proprio catalogo consenta di coprire ampiamente questa finestra normativa.

In casa FIAT l’accesso all’esenzione riguarda le popolari Pandina Hybrid e 500 Hybrid, la Grande Panda nelle versioni ibrida e Turbo 100 a benzina, la FIAT 600 con le medesime alimentazioni e il multispazio Qubo L diesel da 100 CV. Nei primi mesi del 2027 la gamma del marchio torinese si allargherà con i nuovi SUV FIAT Grizzly e FIAT Grizzly Fastback Turbo 100 CV a benzina.

Sul fronte Citroën la protagonista è la C3, tra i modelli più venduti in Italia, che risponde ai requisiti sia con il motore Turbo 100 a cambio manuale sia nella variante Hybrid 110 automatica. L’offerta si completa con il SUV C3 Aircross Turbo 100, in grado di ospitare fino a sette passeggeri in 4,39 metri, oltre alla berlina C4 Hybrid 110 e al Nuovo Berlingo diesel da 100 CV.

Passando a Jeep, il SUV Avenger si allinea ai parametri normativi con le motorizzazioni 1.2 Turbo Benzina da 100 CV manuale e 1.2 e-Hybrid da 110 CV automatica.

Sulla stessa lunghezza d’onda si colloca la Lancia Ypsilon, esente nella versione Turbo 100 CV con cambio manuale a sei marce e nella configurazione ibrida a 48V da 110 CV con trasmissione automatica e-DCT.

L’offerta Opel schiera la compatta Corsa nelle declinazioni benzina 100 CV e Hybrid 110 CV, affiancata dal SUV Frontera con pari motori e dal multispazio Combo diesel da 100 CV, disponibile anche a sette posti.

Peugeot risponde con la 208 nelle varianti benzina 100 CV e ibrida 110 CV, il SUV 2008 con propulsione ibrida e il Rifter BlueHDI diesel da 100 CV.

La gamma Leapmotor risulta, invece, integralmente coperta dall’agevolazione, anche i modelli B10 e C10 dotati di tecnologia Reev Hybrid con range extender.

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