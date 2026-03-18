MOBILITÀ

Quota rosa stabile al 41,7%: a fine 2025, il 40,5% del parco auto circolante privato in Italia è intestato a donne.

L’ultimo rapporto UNRAE rivela che nel 2025 la quota di donne che acquistano vetture nuove in Italia è rimasta solida al 41,7%, evidenziando allo stesso tempo un raddoppio delle immatricolazioni di auto elettriche in questa categoria. Questo scenario delinea un panorama dei trasporti dove la componente femminile mantiene una presenza costante e dimostra una crescente sensibilità verso le nuove tecnologie di mobilità sostenibile.

Distribuzione geografica e mercato dell’usato

Osservando la diffusione territoriale degli acquisti, emerge una spiccata differenza tra le varie zone del Paese, con la Valle d’Aosta che registra la percentuale più alta di nuove targhe al femminile, arrivando quasi alla metà del totale regionale. Al contrario, la Campania si posiziona all’estremità opposta della classifica, segnando la partecipazione meno marcata.

Il Centro Italia si conferma comunque l’area geografica in cui le donne mostrano il maggiore dinamismo nell’acquisto di mezzi di trasporto. Al contempo, il settore dei veicoli di seconda mano vede un incremento costante dell’interesse femminile, con una quota che ha ormai superato la soglia del 39%.

Analisi della spesa e divari economici

Per quanto concerne l’investimento economico, le donne tendono a orientarsi verso modelli con un prezzo d’acquisto mediamente inferiore rispetto a quelli scelti dagli uomini. Nel corso del 2025, il costo medio sostenuto per un’automobile nuova si è aggirato sui 25.200 euro, una cifra che evidenzia un distacco di oltre seimila euro rispetto alla spesa media maschile.

Questa divergenza di budget risulta ancora più evidente nelle regioni del Nord Est, dove la differenza di prezzo tra i due sessi appare particolarmente marcata. Anche nel mercato dei veicoli usati si riscontra una tendenza simile, con una spesa media femminile che si attesta intorno agli 8.400 euro.

Preferenze tecniche e motorizzazioni

Le scelte relative alla tipologia di carrozzeria e alla propulsione indicano una chiara predilezione per i segmenti più compatti e per i SUV, specialmente quelli di dimensioni medie che riscuotono un ampio successo.

Sul fronte dei motori, le motorizzazioni ibride hanno rafforzato la propria posizione di vertice, venendo preferite da oltre il 44% delle acquirenti. Nonostante il calo di popolarità delle versioni a benzina, queste ultime continuano a rappresentare una fetta significativa del mercato passeggeri femminile, mantenendo un’incidenza superiore rispetto a quella maschile.

Un segnale di cambiamento profondo arriva però dai modelli totalmente elettrici e da quelli con tecnologia plug-in, che insieme stanno guadagnando quote di mercato sempre più consistenti.

Profilo anagrafico e gusti estetici

Sotto il profilo demografico, la maggior parte delle acquirenti appartiene alle fasce d’età comprese tra i 30 e i 55 anni, che sommate costituiscono oltre la metà dell’intero mercato femminile, pur avendo perso terreno rispetto a qualche anno fa.

In merito all’aspetto estetico dei veicoli, il grigio rimane la tonalità cromatica più diffusa, seguita dal bianco e dal nero. Tuttavia, è interessante notare un aumento dell’interesse per colori meno convenzionali come il verde, che ha registrato una crescita nelle preferenze delle guidatrici. Al contrario, tra gli uomini la rappresentanza dei conducenti con più di 65 anni risulta proporzionalmente più elevata rispetto alla controparte femminile.

Lo stato attuale del parco circolante

In conclusione, analizzando i dati complessivi della mobilità nazionale a fine 2025, si nota che più di quattro auto su dieci attualmente su strada sono intestate a una donna. La stragrande maggioranza di questi veicoli è ancora alimentata a benzina, riflettendo una composizione del parco auto privato che si sta rinnovando ma che mantiene forti legami con le alimentazioni tradizionali.

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