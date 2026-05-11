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Continental conferma la propria presenza a Transpotec Logitec 2026, in programma dal 13 al 16 maggio a Fiera Milano Rho.

L’azienda sarà presente al PAV 22P – STAND R01 S10 con uno spazio dedicato a flotte, operatori e professionisti del trasporto.

In fiera Continental presenterà le proprie soluzioni per il settore truck & bus. Focus su pneumatici per flotte, ricostruito, gestione dei costi operativi e sistemi per il monitoraggio degli pneumatici.

La partecipazione a Transpotec rappresenta anche un’occasione per rafforzare il ruolo di Continental come partner tecnologico per il mondo del trasporto e della logistica. L’obiettivo è supportare le flotte con soluzioni orientate a efficienza, sicurezza e sostenibilità.

Debutta a Transpotec il nuovo pneumatico Conti Hybrid HT 5

Tra le novità in fiera ci sarà il nuovo pneumatico Conti Hybrid HT 5 per il trasporto merci regionale.

Con il Conti Hybrid HT 5, Continental completa la famiglia di pneumatici ibridi di quinta generazione dedicata al trasporto merci regionale. Il nuovo pneumatico per rimorchio punta su durata, sicurezza ed efficienza operativa.

Rispetto al modello precedente, il Conti Hybrid HT 5 offre una percorrenza superiore del 15%. Un vantaggio che permette alle flotte di ridurre i costi di sostituzione e migliorare la continuità operativa.

LODC: l’approccio Continental per ridurre i costi delle flotte

Costi operativi in aumento. Normative sempre più rigide. È in questo scenario che Continental porterà a Transpotec il proprio approccio LODC – Lowest Overall Driving Costs.

Una strategia pensata per aiutare le flotte a ridurre il costo totale di esercizio dei veicoli. Alla base ci sono servizi, tecnologie e soluzioni sviluppate per supportare la gestione operativa quotidiana delle flotte.

Include:

pneumatici ad alta efficienza

gestione delle carcasse

ricostruzione pneumatici truck

assistenza specializzata

soluzioni digitali per flotte

monitoraggio intelligente degli pneumatici

L’obiettivo è aiutare i fleet manager a migliorare produttività, sostenibilità e sicurezza, riducendo al tempo stesso i fermi macchina e i consumi.

Ricostruito e ContiLifeCycle: più durata, meno impatto ambientale

Grande attenzione sarà dedicata anche al tema del ricostruito, segmento sempre più strategico per il settore dell’autotrasporto.

All’interno dello stand Continental sarà protagonista il programma ContiLifeCycle, il sistema sviluppato per prolungare la vita dello pneumatico e ridurre l’impatto ambientale delle flotte.

Il programma si basa su due tecnologie:

ContiRe , ricostruzione a caldo da tallone a tallone con performance paragonabili a quelle di uno pneumatico nuovo

, ricostruzione a caldo da tallone a tallone con performance paragonabili a quelle di uno pneumatico nuovo ContiTread, ricostruzione a freddo del battistrada sviluppata con tecnologie Continental

Queste soluzioni consentono alle aziende di trasporto di ottimizzare il ciclo di vita dello pneumatico, migliorando sostenibilità e contenimento dei costi operativi.

ContiConnect e gestione delle flotte

A Transpotec Logitec 2026, Continental presenterà anche ContiConnect. La piattaforma è dedicata al monitoraggio degli pneumatici e alla gestione delle flotte.

Il sistema controlla in tempo reale pressione e temperatura degli pneumatici. Un supporto utile per ridurre il rischio di guasti. E per migliorare l’operatività dei veicoli.

ContiConnect permette inoltre di programmare gli interventi in modo più efficiente. Sempre in base alle esigenze operative della flotta.

Focus su applicazioni industriali e portuali

Allo stand saranno presenti anche le soluzioni Continental dedicate alle applicazioni industriali e portuali. Contesti in cui sicurezza e continuità operativa sono fondamentali.

Le tecnologie sviluppate dall’azienda consentono di monitorare costantemente il comportamento degli pneumatici durante il lavoro. Rilevando variazioni di pressione e temperatura.

Continental a Transpotec Logitec 2026

Con la partecipazione a Transpotec Logitec 2026, Continental conferma il proprio impegno nel settore del trasporto e della logistica.

In fiera porterà pneumatici, servizi e tecnologie dedicate alle flotte. Soluzioni sviluppate per migliorare efficienza operativa, sicurezza e sostenibilità. Con un focus sulle esigenze concrete di chi lavora ogni giorno nel trasporto merci.

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