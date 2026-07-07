MOBILITÀ

Si è tenuta il 26 giugno a Gaeta la seduta del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale durante la quale il Comitato ha approvato la seconda nota di variazione al Bilancio di previsione 2026, necessaria per accertare l’entrata di circa 2,7 milioni di euro ottenuta dall’Autorità di Sistema Portuale grazie all’aggiudicazione del finanziamento relativo al bando per la realizzazione dell’infrastruttura di telecomunicazione wireless DAS (Distributed Antenna System). “La scelta di tenere la seduta a Gaeta conferma la volontà di valorizzare pienamente tutti gli scali del nostro network. Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta costituiscono un unico sistema portuale che deve crescere in maniera integrata, efficiente e sostenibile”, ha dichiarato il Presidente Raffaele Latrofa.

Il progetto da 2,7 milioni per migliorare la comunicazione digitale e la connettività

Il progetto consentirà di dotare le aree portuali di una moderna infrastruttura digitale capace di migliorare la copertura delle comunicazioni mobili e la connettività, rappresentando un ulteriore tassello del percorso di innovazione tecnologica e digitalizzazione che l’AdSP sta portando avanti nell’intero network dei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.

“Con questa variazione di bilancio, ha dichiarato il presidente Raffaele Latrofa, rendiamo immediatamente disponibili le risorse necessarie per avviare un progetto strategico per il futuro dei nostri porti. Il sistema DAS rappresenta un’infrastruttura tecnologica fondamentale che migliorerà la connettività, la sicurezza, l’efficienza operativa e i servizi a favore di operatori, lavoratori e utenti. È un ulteriore risultato che conferma la capacità dell’Ente di intercettare finanziamenti nazionali per sostenere l’innovazione”.

Parere favorevole e rinnovi per le nuove autorizzazioni

Il Comitato ha espresso parere favorevole sul procedimento per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni ex articolo 16 della legge 84/1994 per l’anno 2026, relative alle operazioni e ai servizi portuali nei porti di Civitavecchia e Gaeta. Sono stati confermati i rinnovi delle autorizzazioni per le imprese interessate e valutate le nuove istanze.

Via libera anche alla concessione quadriennale alla società Tecnomate presso la banchina 22 del porto di Civitavecchia per il mantenimento di un’area scoperta e di quattro container destinati al servizio di prevenzione e intervento antinquinamento, attività essenziale per la sicurezza ambientale dello scalo.

Per il porto di Gaeta il Comitato ha inoltre approvato il rilascio della concessione in favore della Se.ma.ter. Srl in località Calegna, dopo gli approfondimenti tecnici richiesti nella precedente seduta e il parere favorevole dell’Autorità marittima. Si tratta dell’area e dello specchio acqueo dove realizzare un capannone e uno scalo di alaggio allo scopo di mantenere un cantiere navale.

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