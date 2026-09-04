MOBILITÀ

Novità in materia di sicurezza stradale. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso agli operatori e ai rappresentanti del settore una versione aggiornata della tabella delle sanzioni previste del Codice della Strada.

La bozza, attualmente oggetto di una fase di consultazione tra Ministero, operatori e associazioni di settore, persegue un obiettivo preciso: accrescere la sicurezza collettiva, concentrando la massima severità sulle condotte caratterizzate da una spiccata pericolosità a livello sociale o su violazioni ancora oggi sottovalutate.

Come cambiano le multe

Scorrendo la tabella delle 795 condotte prese in esame, emerge che la quasi totalità delle violazioni beneficerà di un calo delle tariffe. Stando alla nuova bozza, le violazioni che subiranno un rincaro reale sono appena 66, ossia circa l’8% dell’elenco complessivo.

Una modifica che, una volta approvata, potrebbe comportare una flessione media delle sanzioni intorno al 7% rispetto ai valori attuali.

Nel mirino i comportamenti più rischiosi

La tolleranza si azzera, però, di fronte ad azioni che mettono a repentaglio l’incolumità della collettività su strada.

Mettersi alla guida senza una polizza assicurativa attiva, ad esempio, costerà mille euro rispetto ai precedenti 866. Una fermezza simile verrà applicata anche alla gestione delle precedenze durante manovre come l’inversione di marcia, la retromarcia o l’immissione nel flusso del traffico: in queste circostanze la sanzione quasi raddoppia, balzando da 42 a 80 euro, proprio per contrastare la diffusa abitudine di sottovalutare i rischi legati a questi spostamenti.

Nuove regole per la sicurezza stradale

La proposta ministeriale intende inoltre introdurre modifiche per colmare alcuni vuoti normativi segnalati direttamente dai comandi della polizia locale.

In merito, sono state definite 85 nuove fattispecie di illecito, pari all’11% del totale, precedentemente prive di una sanzione specifica e quindi causa di difficoltà applicative per gli agenti sul territorio.

Tra le novità si segnala, in particolare, il divieto di accendere fuochi in prossimità della strada, una condotta che comporterà una multa compresa tra 250 e mille euro. Grande attenzione anche alla mobilità urbana e alla tutela dei pedoni: ad esempio, chi utilizza il monopattino elettrico intralciando il passaggio dei passanti rischia un verbale compreso tra 40 e 160 euro. La stessa identica tariffa colpirà chiunque conduca veicoli a due o tre ruote sui marciapiedi.

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