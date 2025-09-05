MOBILITÀ

Sono 45 i modelli di camion a zero emissioni già disponibili sul mercato

I produttori europei di camion per l’autotrasporto sono in prima linea nella transizione ecologica. Ampliano costantemente il loro portafoglio di mezzi pesanti a zero emissioni.

Questi camion non sono più semplici prototipi o progetti futuristici: sono già disponibili oggi e pronti a trasformare il trasporto merci su strada in tutta Europa.

Per mostrare i progressi concreti, l’Associazione Europea dei Costruttori di Automobili (ACEA) ha pubblicato la più recente panoramica dei camion a zero emissioni già in produzione o il cui lancio è imminente.

L’aggiornamento annuale conferma un’accelerazione importante: oggi sono disponibili almeno 45 modelli di camion elettrici e a idrogeno, con quattro nuove entrate in produzione di serie rispetto allo scorso anno.

Camion a zero emissioni per l’autotrasporto

La crescente varietà di modelli dimostra che i camion a zero emissioni non sono più limitati a prototipi o piccole flotte sperimentali.

Oggi coprono tutte le esigenze dell’autotrasporto: dalla distribuzione urbana alle consegne regionali fino ai mezzi pesanti per le lunghe distanze.

Le due tecnologie dominanti sono i camion elettrici a batteria (BEV), ideali per percorsi urbani e regionali, e i camion a idrogeno (FCEV), sviluppati per i viaggi a lunga percorrenza con autonomie fino a 1000 km.

I 45 modelli di camion a zero emissioni già disponibili

Grazie ai dati ACEA, ecco l’elenco dei principali camion a zero emissioni già in produzione o in arrivo sul mercato europeo, suddivisi per costruttore:

IVECO

S-eWay BEV – fino a 550 km, urbano e regionale.

S-eWay Fuel Cell FCEV – fino a 800 km, lungo raggio e distribuzione regionale.

DAF Trucks

XB Electric BEV (12t, 16t, 19t) – distribuzione urbana/nazionale, 350 km.

XD Electric BEV (20,5t, 21,5t, 29t) – urbano, regionale e lungo raggio, 500 km.

XF Electric BEV (20,5t, 29t) – regionale e lungo raggio, 500 km.

Daimler Truck (Mercedes-Benz)

eCanter BEV – urbano, 100 km.

eActros 300 e 400 BEV – regionale, 300-400 km.

eEconic BEV – urbano/municipale, 100-150 km.

eActros 600 BEV – lungo raggio, 500 km.

GenH2 FCEV – lungo raggio, fino a 1000 km.

Hyundai Truck

XCIENT Fuel Cell 4×2 FCEV – lungo raggio, 400 km.

XCIENT Fuel Cell 6×2 FCEV – lungo raggio, 400 km.

MAN

eTGX Tractor / eTGS Tractor BEV – regionale/lungo raggio, 500 km.

eTGX / eTGS 4×2 BEV – fino a 600 km.

eTGX / eTGS 6×2 BEV – fino a 700 km.

hTGX ICE H2 – idrogeno, fino a 600 km, piccola serie dal 2025.

Scania

Serie L, P BEV – urbano, 350 km.

Serie P, G, R BEV – costruzioni, 350 km.

Serie G, R BEV – regionale, 450 km.

Serie R, S BEV – lungo raggio, 550 km.

Volvo Trucks

FH Aero Electric BEV – regionale 300 km e lungo raggio 600 km (dal 2026).

FH Electric BEV – regionale 300 km e lungo raggio 600 km (dal 2026).

FM Electric BEV – regionale, 300 km.

FMX Electric BEV – costruzioni, 300 km.

FM Low Entry BEV – urbano, 200 km.

FE Electric BEV – distribuzione, 275 km.

FL Electric BEV – distribuzione, 450 km.

Renault Trucks

E-Tech Trafic BEV – distribuzione, 300 km.

E-Tech Master BEV – distribuzione, 200 km.

E-Tech D BEV – distribuzione, 560 km.

E-Tech D WIDE BEV – distribuzione e cantieri urbani, 560 km.

E-Tech T BEV – regionale, 300 km.

E-Tech C BEV – costruzioni urbane, 300 km.

Ford Trucks

F-Line E 4×2 BEV – regionale, 250 km (da settembre 2025).

F-Line E 6×2 BEV – regionale, 300 km (da settembre 2025).

Sfide aperte per l’autotrasporto a zero emissioni

Nonostante la crescente offerta, la diffusione dei camion a zero emissioni incontra ancora ostacoli concreti. I principali riguardano:

la mancanza di infrastrutture di ricarica e rifornimento per l’idrogeno ;

; i costi di acquisto elevati rispetto ai camion diesel tradizionali;

rispetto ai camion diesel tradizionali; la necessità di politiche di sostegno e incentivi per accelerare il rinnovo delle flotte.

Senza una rete di ricarica capillare lungo i principali corridoi europei e senza meccanismi di sostegno economico, le imprese di autotrasporto rischiano di rallentare la transizione.

Continua a leggere: Incentivi veicoli elettrici commerciali da settembre 2025: come ottenere il bonus