Un camion cisterna che conteneva Gpl ha preso fuoco sull’autostrada A1 Milano-Napoli oggi intorno alle ore 16:00. Quando il mezzo pesante ha sviluppato le fiamme si trovava all’altezza del chilometro 525.

La situazione attuale sulla A1

Il tratto compreso tra Ponzano Romano e il bivio con la diramazione Roma Nord, è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni per motivi di sicurezza intorno alle ore 16:15.

A renderlo noto è Autostrade per l’Italia. Al momento il traffico e’ temporaneamente bloccato in entrambe le carreggiate e si registrano rispettivamente:

4 chilometro di coda verso Roma

2 chilometri di coda verso Firenze

Non vi sono feriti e sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5 Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia. Al momento sono in corso le distribuzioni di acqua da parte della Protezione civile che ha soccorso gli automobilisti in coda.

La situazione traffico sulla A1

Il traffico sulla autostrada A1 , sulla Diramazione Roma Nord, vede una temporanea chiusura del tratto compreso tra Fiano Romano e il bivio con A1 Milano-Napoli verso Firenze. Si registrano inoltre 2 km di coda nel tratto compreso tra Guidonia e il bivio con la Diramazione Roma Nord verso Firenze e 3 km di coda sulla Diramazione Roma Nord, nel tratto compreso tra Fiano Romano e il bivio con A1 Milano-Napoli verso Firenze.

