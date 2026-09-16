MOBILITÀ

Contributo a privati e condomini per l’acquisto e l’installazione di wallbox o colonnine ad energia elettrica.

Con l’avvio del bonus colonnine 2026, la possibilità di alimentare la propria vettura nei momenti di sosta notturna o casalinga trasforma il punto di ricarica privato in uno snodo centrale della mobilità elettrica.

Attraverso la piattaforma informatica predisposta da Invitalia per conto del MIMIT, prende il via il piano statale che copre l’80% delle somme investite per l’acquisto e la posa dei dispositivi ad uso privato.

Un contributo pensato per abbattere la barriera dei costi di installazione sia nelle abitazioni singole sia nelle aree comuni degli edifici condominiali. Approfondiamo come e quando richiederlo.

Un fondo da 68 milioni di euro esteso fino al 2030

La dotazione complessiva è di 68 milioni di euro, distribuita nell’arco di più annualità all’interno del programma previsto per il comparto automotive.

Per il 2026, le risorse iniziali ammontano a 15 milioni di euro, somme che saranno confermate con il medesimo importo per ciascun anno tra il 2027 e il 2029, per poi concludersi con un’ultima quota di 8 milioni di euro nel 2030.

Rimborso dell’80% per persone fisiche e condomini

Il contributo pubblico copre l’80% delle spese complessive sostenute per acquistare e mettere in funzione infrastrutture come wallbox o colonnine dedicate.

Le soglie massime erogabili variano a seconda della tipologia di richiedente: i singoli cittadini residenti in Italia possono ottenere un rimborso fino a 1.500 euro.

Qualora gli interventi vengano invece effettuati sugli spazi comuni degli edifici condominiali, il tetto massimo riconosciuto sale a 8.000 euro.

Calendario dei lavori e finestre temporali per le domande

Per quanto riguarda il 2026, sono ammessi i lavori completati nel periodo compreso tra il 26 giugno 2026 e il 31 dicembre 2026.

I soggetti interessati possono inviare la richiesta dal 22 settembre 2026 al 31 gennaio 2027.

Per i periodi successivi, dal 2027 al 2029, l’ammissibilità riguarderà gli impianti collaudati nell’anno di riferimento mentre per il 2030 il termine ultimo è fissato al 31 marzo 2030.

I richiedenti dovranno completare la procedura online sulla piattaforma Invitalia, accedendo tramite le credenziali digitali SPID, la Carta d’Identità Elettronica (CIE) oppure la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per poi seguire la compilazione guidata.

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