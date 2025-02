MOBILITÀ

Il settore del trasporto ha lanciato un appello urgente all’Unione Europea. Chiede di preservare e rafforzare i finanziamenti dedicati al trasporto merci nel prossimo bilancio dell’UE.

Questa richiesta è stata formulata in una lettera aperta firmata da IRU (International Road Transport Union) e numerose associazioni del trasporto merci. La lettera è indirizzata ai Ministri del Consiglio degli Affari Generali e del Consiglio degli Affari Economici e Finanziari dell’Unione Europea.

Finanziamenti e incentivi per il trasporto merci

Il settore del trasporto merci sta affrontando un periodo di sfide significative. Con la crescente necessità di modernizzare la flotta e investire in infrastrutture sicure ed efficienti. IRU, con il supporto dei suoi partner industriali, ha sottolineato l’importanza di un meccanismo di finanziamento UE ben strutturato, che permetta agli operatori del trasporto di pianificare investimenti a lungo termine. Questi finanziamenti sono essenziali per favorire l’innovazione, migliorare l’efficienza e garantire la sicurezza, con progetti chiave come la transizione ecologica della flotta, la formazione e la riqualificazione degli autisti, e il miglioramento delle condizioni lavorative, inclusa la creazione di aree di sosta sicure per i camion.

Finanziamenti europei per il settore del trasporto

Un aspetto della lettera riguarda la proposta della Commissione Europea di spostare la maggior parte dei finanziamenti per il trasporto verso i Piani Nazionali Unici.

IRU e i firmatari avvertono che questa mossa potrebbe frammentare gli investimenti, indebolire la connettività e compromettere la competitività dell’Europa. Nonché la sua resilienza e preparazione militare. La richiesta è chiara: è necessario mantenere uno strumento di finanziamento europeo dedicato al settore del trasporto, che permetta di rafforzare la competitività industriale dell’Europa e promuova una transizione verso la neutralità climatica.

Fondi dedicati al trasporto merci nel prossimo bilancio dell’UE

In un momento in cui l’UE si aspetta che il settore dell’autotrasporto faccia significativi investimenti in innovazione e sostenibilità, il settore stesso chiede che l’Unione Europea faccia la sua parte nel sostenere questi sforzi.

Secondo Raluca Marian, Direttrice UE di IRU, un sistema di finanziamenti centralizzati e coordinati è essenziale per garantire un futuro stabile e prospero per la rete dei trasporti europea. È necessario un impegno continuo per migliorare la coesione economica, sociale e territoriale, e per garantire che le catene di approvvigionamento siano sicure e indipendenti.

Il settore del trasporto merci chiede un futuro con una strategia di investimento stabile, a lungo termine e coordinata a livello europeo.

Per leggere la lettera aperta completa consultare il documento ufficiale qui.

