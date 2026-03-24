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Controlli digitali, lista unica e invio mensile dati per maggiore sicurezza e tracciabilità

Con la circolare prot. n. 300/STRAD/1/0000007988.U/2026 del 19 marzo 2026, la Direzione Centrale per la Polizia Stradale del Ministero dell’Interno ha introdotto importanti novità per il settore dell’autotrasporto. In particolare per quanto riguarda la gestione dei controlli ADR sul trasporto di merci pericolose.

L’obiettivo della nuova procedura è rendere più efficiente, uniforme e digitale il sistema di controllo su strada. Migliorando la gestione delle irregolarità e la comunicazione tra gli enti coinvolti.

Autotrasporto e controlli ADR: perché cambia la procedura

La revisione nasce da una richiesta del MIT. Ha evidenziato la necessità di aggiornare le modalità operative per la gestione delle segnalazioni di irregolarità.

Nel settore dell’autotrasporto, infatti, i controlli ADR rappresentano un elemento fondamentale. Servono a garantire sicurezza e conformità normativa.

Con l’attuazione della Direttiva (UE) 2022/1999, viene introdotto un modello organizzativo unico che uniforma:

la trasmissione dei dati

la gestione delle verifiche

l’archiviazione degli esiti dei controlli

Queste novità riguardano tutti gli organi di controllo, inclusa la polizia locale.

Lista di controllo digitale: impatto sull’autotrasporto

La principale innovazione per il mondo dell’autotrasporto è l’introduzione della nuova lista di controllo ADR in formato digitale (PDF editabile).

Durante i controlli su strada:

la lista deve essere compilata in formato digitale

ogni controllo genera un codice identificativo univoco

i dati vengono raccolti in modo standardizzato

Per le imprese di autotrasporto, questo significa maggiore tracciabilità dei controlli. Maggiore trasparenza nella gestione delle eventuali irregolarità.

Resta comunque l’obbligo per gli operatori di ricevere una copia cartacea della lista al termine del controllo.

Invio mensile dei dati: cosa devono sapere le imprese di autotrasporto

Un altro aspetto rilevante riguarda la gestione dei flussi informativi.

Le liste di controllo devono essere trasmesse ogni mese al MIT tramite PEC, suddivise in:

controlli con violazioni

controlli senza violazioni

Questo sistema consente un monitoraggio più preciso del settore dell’autotrasporto e delle criticità legate al trasporto di merci pericolose.

Obiettivi e vantaggi per l’autotrasporto

La nuova procedura ADR porta diversi benefici per il comparto dell’autotrasporto:

maggiore uniformità nei controlli su tutto il territorio

riduzione degli errori nella compilazione della documentazione

miglior tracciabilità delle attività ispettive

maggiore efficienza nella gestione amministrativa

rafforzamento della sicurezza nel trasporto di merci pericolose

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