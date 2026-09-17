MOBILITÀ

Autamarocchi e Transporeon rafforzano la collaborazione per digitalizzare e automatizzare una parte crescente dei processi legati ai trasporti e alla logistica.

L’operatore italiano, attivo nel trasporto container e FTL in Italia e in Europa, gestisce oltre 1.200 viaggi al giorno e elabora attraverso piattaforme digitali tra il 60 e il 70% degli ordini a carico completo.

Transporeon per la digitalizzazione dei trasporti

La partnership con Transporeon, società di Trimble, accompagna da quasi dieci anni l’evoluzione di Autamarocchi sia nel ruolo di load taker sia in quello di load giver.

Come vettore, l’azienda utilizza Transport Assignment tramite Best Carrier per visualizzare opportunità spot e presentare offerte, oltre a No Touch Order per ricevere e gestire gli ordini assegnati nell’ambito di accordi contrattualizzati.

Sul fronte dell’approvvigionamento, Autamarocchi ha inoltre introdotto Autonomous Procurement di Transporeon, con l’obiettivo di rendere più efficiente e automatizzato il processo di acquisizione e assegnazione dei trasporti.

La digitalizzazione punta a ridurre le attività manuali e a lasciare agli operatori maggiore spazio per la gestione delle eccezioni, delle quotazioni e delle opportunità a più alto valore.

Autamarocchi: fino al 70% degli ordini FTL in digitale

I numeri mostrano la dimensione del cambiamento. Circa 60.000 ordini FTL vengono trasmessi tramite EDI, mentre altri 40.000 sono elaborati con tecnologie IDP basate sull’intelligenza artificiale, utilizzate per estrarre e organizzare le informazioni provenienti dai documenti.

Questo approccio consente di velocizzare la presa in carico degli ordini e di limitare gli errori di trascrizione.

Un ulteriore sviluppo riguarda l’integrazione tra Transporeon e SGAT4, il TMS utilizzato da Autamarocchi. Il collegamento permetterà di inserire i viaggi nel sistema gestionale e trasferirli direttamente sulla piattaforma, favorendo uno scambio dei dati fluido e standardizzato.

Oltre 40.000 trasporti spot in 30 giorni

Anche il mercato spot assume un ruolo importante. In 30 giorni analizzati all’inizio del secondo semestre 2026, Transporeon ha reso visibili ad Autamarocchi oltre 40.000 opportunità di ordine.

L’azienda ha presentato offerte su circa 1.500 richieste e più di 400 hanno raggiunto la fase di matching.

Per Autamarocchi, che nel 2026 celebra 40 anni di attività, l’automazione diventa così uno strumento per sostenere crescita internazionale, scalabilità e capacità di risposta in un mercato in cui domanda, capacità e condizioni operative cambiano rapidamente.

La logica è quella di costruire un ecosistema connesso, nel quale dati e automazione supportino decisioni più rapide sia per chi assegna i carichi sia per chi li trasporta, migliorando pianificazione, visibilità e utilizzo della capacità disponibile.

Leggi anche: AI nell’autotrasporto: cosa può fare e come cambia il lavoro