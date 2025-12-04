MOBILITÀ

Il 3 dicembre 2025, si è svolta l’assemblea pubblica di Assoporti a Roma. Durante la giornata è stata convocata l’assemblea elettiva per il prossimo 19 gennaio nella quale si procedera’ alla nomina del nuovo presidente di Assoporti.

Un particolare format di assemblea pubblica

Durante l’assemblea Assoporti ha disposto dei tavoli tematici composti da tutti i presidenti delle Autorità di sistema portuale , moderati dalla giornalista, Donatella Bianchi.

All’apertura hanno preso la parola il comandante generale delle Capitanerie di porto, Sergio Liardo, e il presidente della IX Commissione della Camera dei Deputati, Salvatore Deidda. Il ministro del Turismo, Daniela Santanché, ha inviato una lettera di augurio per il buon lavoro, nella quale ha sottolineato l’importanza degli aspetti turistici legati alle attività portuali.

Dopo la relazione del presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri, il cui mandato terminerà ufficialmente il 31 dicembre, l’assemblea pubblica è continuata con l’intervento del viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi. Quest’ultimo ha voluto esprimere la propria gratitudine a Giampieri per l’impegno profuso negli anni. Successivamente, Rixi ha approfondito le questioni centrali relative al futuro del sistema portuale italiano.

Al termine dell’assemblea pubblica, Giampieri ha affermato:” Per me e’ stata un’esperienza bellissima essere presidente di Assoporti. Ringrazio tutti per la fiducia e sono certo che nel prossimo futuro la nuova squadra dei presidenti possa rafforzare il lavoro portato avanti finora in maniera coesa”.

La scelta del nuovo Presidente

Nel pomeriggio tutti i presidenti hanno preso parte ad un‘assemblea interna, per discutere della nomina del nuovo presidente di Assoporti. L’Assemblea a sua volta, dopo un lungo confronto, ha deciso di nominare una commissione ristretta. Quest’ultima composta da Eliseo Cuccaro, Davide Gariglio, Francesco Mastro e Francesco Rizzo. Tutto ciò, al fine di individuare la persona adeguata ad assumere la figura di presidente di Assoporti per i prossimi anni.

