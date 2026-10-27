MOBILITÀ

Ecco tutti gli orari, le partenze e i prezzi

Aeroporto Napoli chiuso per tutto novembre 2026: per chi atterra a Salerno e deve raggiungere Napoli arrivano otto bus al giorno diretti a Piazza Garibaldi. Il collegamento bus, attivo dal 1° al 30 novembre, costa 12 euro a tratta. È una delle misure predisposte da GESAC con Busitalia Campania mentre l’aeroporto di Napoli resterà fermo per i lavori di riqualificazione profonda della pista.

Chi atterra all’aeroporto di Salerno potrà raggiungere Napoli Piazza Garibaldi con gli autobus messi a disposizione da GESAC e Busitalia Campania. Sono otto le corse previste ogni giorno, dalla mattina fino a tarda sera.

Questi gli orari di partenza dall’aeroporto di Salerno e di arrivo a Napoli:

8:20 – arrivo alle 9:35

– arrivo alle 10:00 – arrivo alle 11:15

– arrivo alle 12:00 – arrivo alle 13:15

– arrivo alle 14:00 – arrivo alle 15:15

– arrivo alle 16:30 – arrivo alle 17:45

– arrivo alle 18:00 – arrivo alle 19:15

– arrivo alle 20:20 – arrivo alle 21:30

– arrivo alle 22:20 – arrivo alle 23:20

L’ultimo autobus parte dunque alle 22:20. Chi arriva a Salerno con un volo serale dovrà tenere conto anche del tempo necessario per scendere dall’aereo e recuperare i bagagli.

Da Napoli Piazza Garibaldi all’aeroporto di Salerno: gli orari

Gli autobus viaggeranno anche da Napoli verso l’aeroporto di Salerno. Dove sarà trasferita una parte dei voli normalmente dell’aeroporto di Napoli. Il punto di partenza è Piazza Garibaldi. Sono previste otto corse nell’arco della giornata.

Di seguito gli orari da Napoli, con l’arrivo previsto all’aeroporto di Salerno:

5:00 – arrivo alle 6:15

– arrivo alle 6:00 – arrivo alle 7:15

– arrivo alle 10:30 – arrivo alle 11:45

– arrivo alle 12:30 – arrivo alle 13:45

– arrivo alle 14:30 – arrivo alle 15:45

– arrivo alle 16:30 – arrivo alle 17:45

– arrivo alle 18:30 – arrivo alle 19:45

– arrivo alle 20:50 – arrivo alle 22:00

Il biglietto costa 12 euro a tratta. Si paga direttamente sull’autobus con carta o altro sistema di pagamento elettronico.

Gli orari sono stati programmati per agevolare le coincidenze con i voli trasferiti a Salerno durante la chiusura dell’Aeroporto di Napoli, prevista dal 1° al 30 novembre 2026.

Per chi arriva in treno a Napoli, Piazza Garibaldi è il punto di riferimento per il trasferimento. Non si tratta di una navetta da Capodichino: il collegamento straordinario parte dalla piazza cittadina, in centro, per tutto il mese.

Le corse sono state organizzate per agevolare le coincidenze con partenze e arrivi dei voli. Il tragitto richiede, secondo l’orario programmato, circa un’ora o poco più.

Aeroporto Salerno e Napoli, biglietti e collegamenti alternativi

Il biglietto Salerno-Napoli costa 12 euro a persona per singola corsa e si compra direttamente a bordo, pagando con modalità elettronica. Per andata e ritorno servono quindi 24 euro.

GESAC ha annunciato inoltre un aumento dei collegamenti tra l’aeroporto e la stazione ferroviaria di Salerno. Restano confermati quelli per Potenza, Eboli, Battipaglia e la Costiera Amalfitana.

Prima di partire conviene verificare sul biglietto aereo lo scalo effettivo e scegliere il bus lasciando margine per eventuali ritardi. La chiusura dell’Aeroporto Napoli è prevista fino al 30 novembre 2026.

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