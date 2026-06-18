MOBILITÀ

Comprare il biglietto del treno. Prenotare una bici in sharing. Acquistare un ticket per l’autobus. Oggi queste operazioni richiedono spesso applicazioni diverse. MaaS for Italy prova a riunirle nello stesso posto.

Dopo cinque anni di sperimentazione, il Dipartimento per la trasformazione digitale e il MIT hanno pubblicato un white paper dedicato al progetto. Il documento raccoglie i risultati ottenuti finora. Al 31 maggio 2026 gli utenti coinvolti hanno effettuato quasi 950 mila viaggi.

Chi utilizza autobus, treni, metropolitane e servizi di sharing deve spesso passare da un’app all’altra. Una serve per acquistare un biglietto. Un’altra per controllare un orario. Un’altra ancora per prenotare un mezzo.

Le applicazioni testate nell’ambito di MaaS for Italy cercano di semplificare questo processo. Percorso, prenotazioni e pagamenti vengono riuniti nello stesso strumento.

Come acquistare biglietti per autobus, treni, metro e sharing con una sola app

Oggi chi utilizza mezzi di trasporto diversi deve spesso passare da un’app all’altra. Una per acquistare il biglietto del treno, un’altra per controllare gli orari degli autobus. Un’altra ancora per prenotare un servizio di sharing.

Con il MaaS questi servizi vengono riuniti nella stessa applicazione. Dalla stessa app è possibile:

cercare il percorso

acquistare i biglietti

accedere a diversi mezzi di trasporto

Lo stesso spostamento può includere autobus, treni, metropolitane, taxi e servizi di sharing. Oggi questo significa spesso utilizzare applicazioni diverse. Con il MaaS, invece, tutto viene gestito dallo stesso strumento.

Percorso, prenotazioni e pagamenti vengono gestiti nello stesso ambiente. In questo modo si riduce il numero di passaggi necessari per organizzare uno spostamento.

Un’unica app per organizzare tutti gli spostamenti

Oltre a semplificare l’acquisto dei servizi di mobilità, il MaaS punta a rendere gli spostamenti più flessibili. Gli utenti possono confrontare diverse opzioni di viaggio e scegliere quella più adatta alle proprie esigenze, combinando mezzi differenti all’interno dello stesso percorso.

Un altro aspetto riguarda le informazioni in tempo reale. Attraverso le piattaforme MaaS è possibile ricevere aggiornamenti su percorsi, tempi di percorrenza e servizi disponibili, con l’obiettivo di rendere gli spostamenti più affidabili.

Secondo i promotori del progetto, una maggiore integrazione tra le diverse modalità di trasporto potrebbe inoltre favorire una mobilità più sostenibile e ridurre il ricorso all’auto privata.

Il vantaggio principale è la semplicità. Chi utilizza più mezzi di trasporto può organizzare il viaggio senza passare continuamente da un’app all’altra. Autobus, treni, metro e servizi di sharing possono essere gestiti dallo stesso strumento.

MaaS for Italy: quasi un milione di viaggi durante la sperimentazione

La sperimentazione ha registrato quasi 950 mila viaggi al 31 maggio 2026. Superando gli obiettivi fissati dal PNRR. Gli utenti che hanno partecipato al progetto hanno utilizzato il servizio in media più di 16 volte ciascuno.

Per la sperimentazione sono state utilizzate 14 app diverse. Gli utenti hanno potuto acquistare biglietti per autobus, treni e metropolitane dallo stesso strumento. In alcuni casi era possibile anche prenotare servizi di sharing.

Le città italiane coinvolte nel progetto

La sperimentazione ha coinvolto Bari, Firenze, Milano, Napoli, Roma e Torino.

Al progetto hanno partecipato anche Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Bolzano.

I test sono stati condotti in contesti molto diversi tra loro. Sono serviti a capire come integrare nello stesso sistema autobus, treni, metro e servizi di sharing gestiti da operatori diversi.

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