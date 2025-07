LOGISTICA

Crescita record per la vendita di veicoli industriali Ford Trucks: il Gruppo BIG, attraverso la concessionaria Ecosistema Italia, ha chiuso il primo semestre 2025 con un risultato straordinario. Nei primi sei mesi dell’anno sono stati immatricolati oltre 80 veicoli Ford Trucks, segnando un incremento superiore al 40% rispetto al 2024.

Gruppo BIG ed Ecosistema Mobilità: veicoli industriali Ford Trucks

Questo traguardo rappresenta molto più di un semplice dato numerico: è la conferma di una strategia vincente che integra innovazione, servizio e attenzione al cliente. L’incremento nella vendita di veicoli industriali Ford Trucks riflette non solo una maggiore penetrazione nel mercato dell’autotrasporto, ma anche una fidelizzazione crescente da parte delle aziende clienti.

I veicoli industriali Ford Trucks si confermano una scelta strategica per le imprese che operano nella logistica, nella distribuzione e nei servizi. Affidabilità, efficienza e tecnologia avanzata sono i tre pilastri che guidano questa crescita.

‘Siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri clienti soluzioni che supportino la crescita e l’efficienza delle loro attività e voglio ringraziarli per la fiducia che hanno riposto nella nostra azienda. Voglio inoltre congratularmi con tutto il mio team, il cui impegno, dedizione e professionalità sono stati fondamentali per raggiungere questo risultato eccezionale’, dichiara Marco Cicini, CEO del GRUPPO BIG. ‘Siamo determinati a mantenere e superare questi risultati, rafforzando il nostro ruolo come partner privilegiato di aziende e professionisti che cercano innovazione, tecnologia all’avanguardia e soluzioni su misura’.

Una strategia di crescita strutturata

Fondata nel 2015, la realtà del Gruppo BIG – Ecosistema Mobilità si è consolidata nel tempo come uno dei player più dinamici dell’Italia centrale nel settore della mobilità e dei veicoli industriali. Il gruppo non si limita alla vendita dei camion Ford Trucks, ma offre un ecosistema completo di servizi:

Noleggio a breve e lungo termine

Allestimenti personalizzati

Vendita veicoli commerciali

Servizi post vendita

Consulenza bancaria e finanziaria

Grazie a un approccio di integrazione verticale, il Gruppo BIG è oggi un punto di riferimento per aziende di ogni dimensione. In particolare per flotte, corrieri e operatori della logistica urbana ed extraurbana.

Focus sulla vendita veicoli industriali Ford Trucks

Il risultato del primo semestre 2025 conferma un trend positivo già avviato lo scorso anno. La vendita di veicoli industriali Ford Trucks è sostenuta da un mercato che premia l’affidabilità e l’assistenza di alto livello, ma anche da una rete commerciale efficiente e una logistica capillare.

Il brand Ford Trucks è particolarmente apprezzato per:

Motorizzazioni affidabili ed efficienti

Tecnologie di bordo all’avanguardia

Comfort per il conducente

Bassi costi operativi

Sostenibilità nei consumi

Continua a leggere: Valorizzare gli autisti di mezzi pesanti, dal tachigrafo alla formazione: così Autosped G con Golia360 cresce nell’autotrasporto