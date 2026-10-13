LOGISTICA

Alla nona edizione del Forum Internazionale “Un Mare di Svizzera”, anche il Viceministro Edoardo Rixi ha sottolineato la necessità di creare un sistema logistico che metta in relazione tutte le modalità di trasporto, di cui “i porti sono la punta di diamante”. Arriva quindi un monito all’Europa che, per essere competitiva, deve investire nei sistemi della logistica con scelte infrastrutturali coordinate e condivise dall’industria manufatturiera.

Rixi: L’Europa si deve svegliare

In un momento di grande trasformazione e crescita (ben superiore a quella del PIL italiano) dei mercati mondiali che orienta la logistica verso il Sud Africa, Sud-est asiatico, Sud America, dichiara Rixi, i sistemi logistici coinvolgono gestori autostradali, aziende ferroviarie, retroporti, magazzini merce, centri logistici e porti, che sono la punta di diamante, ma che da soli fanno poca strada. . E Fabio Regazzi, Membro del Consiglio degli Stati della Confederazione Elvetica, ha evidenziato le criticità, strutturali e ideologiche. Criticità che vanno azzerate se si vuole difendere la competitività del sistema economico europeo.

Il Presidente Matteo Paroli ha annunciato grandi aspettative con la nuova Diga di Genova

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (che comprende Genova e Savona), Matteo Paroli, in apertura della nona edizione di “Un mare di Svizzera”, il forum internazionale, che ha comunicato un’inversione del trend negativo nei traffici (container ma anche di energia), ha annunciato di avere grandi aspettative legate a un intero sistema logistico su cui peserà non solo l’entrata in servizio della nuova diga di Genova, ma anche i massicci investimenti (in primis il Terzo Valico che entrerà in servizio nel 2028 .

Potrà Genova raggiungere i 5 milioni di TEU?

Dagli operatori (Gruppo Messina, Hapag-Lloyd e Cma-Cgm) è arrivata una forte attestazione di fiducia. Alla precisa domanda: il sistema portuale di Genova potrà raggiungere il traguardo dei 5 milioni di TEU, la risposta di Juan Pablo Richards, Senior Managing Director Sud Europa di Hapag-Lloyd, è stata netta: si. Tutto dipenderà dalla capacità di attivare un sistema logistico complessivo che, come sottolineato dal Presidente di Slala Cesare Rossini, dovrà superare il concetto di rottura di carico e fare un salto culturale pensando ai retroporti (in primis Rivalta e Alessandria) come un prolungamento del porto.

Le criticità emerse al LILF

Organizzato da LILF, Lugano International Logistics Forum, “Un mare di Svizzera 9” ha affrontato il tema di una doppia crisi, i cui esiti saranno tutti da scrivere nei prossimi mesi. Da un lato, una crisi del sistema logistico nord europeo, in particolare tedesco (il caso della ridotta navigabilità del Reno e del mancato collegamento delle ferrovie tedesche con AlpTransit); dall’altro il potenziale recupero di centralità del Mediterraneo e dei suoi porti (Genova da tempo lancia questo suo messaggio alla Svizzera), centralità condizionata dalla situazione geopolitica in Medio Oriente. E a Nord? Il Presidente della Camera di Commercio ticinese, Andrea Gehri, ha enunciato quali sono le necessità del cliente svizzero che rifiuta il ruolo di terra di transito.

Nella foto in copertina: Rossini-Richards-Messina-Guidi-De Simone-Gehri.j

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