Imprese e associazioni di categoria della Sardegna hanno scritto al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Chiedono un incontro urgente sul trasporto merci. Denunciano costi in aumento e gravi difficoltà operative.

Secondo i firmatari, il sistema del trasporto merci da e per l’isola sta incidendo pesantemente sull’economia sarda. I costi sono in aumento e la programmazione logistica è sempre più complessa. Preoccupa anche il possibile aggravio legato all’entrata a regime del sistema europeo ETS (Emission Trading System).

Trasporto merci Sardegna: costi insostenibili e crisi strutturale

Il nodo principale riguarda l’esplosione dei costi del trasporto merci Sardegna via nave, che incide direttamente sulla competitività delle aziende locali.

A firmare la missiva sono, tra gli altri, Confindustria, Coldiretti e 3A Arborea.

Nel documento si parla di:

costi logistici fuori controllo

incertezza sistemica nelle prenotazioni

difficoltà nella programmazione industriale

rischi per l’occupazione e la continuità produttiva

Le imprese denunciano una condizione di svantaggio competitivo permanente dovuta alla insularità, che non sarebbe adeguatamente compensata.

Trasporto merci e stagione estiva: meno spazio alle merci

Un aspetto particolarmente critico del trasporto merci Sardegna riguarda i mesi estivi.

In questo periodo il volume delle merci trasportate aumenta fino all’80%. Tuttavia, la capacità di stiva non cresce in modo proporzionale. Anzi, spesso viene ridotta per privilegiare il traffico passeggeri, più remunerativo per gli armatori.

Le conseguenze per il trasporto merci sono pesanti:

overbooking dei semirimorchi

prenotazioni che non garantiscono l’imbarco

aumento dei noli proprio nei mesi di maggiore domanda

programmazione logistica resa incerta

Per le imprese sarde questo significa non poter assicurare tempi certi di consegna e produzione.

Trasporto merci, insularità e articolo 119 della Costituzione

Il tema del trasporto merci Sardegna si intreccia con quello dell’insularità e del principio di equità territoriale.

Secondo i promotori dell’iniziativa, l’articolo 119 della Costituzione stabilisce che gli svantaggi derivanti dall’insularità debbano essere compensati.

Viene citato il confronto con:

Corsica , che beneficia di un sistema pubblico di compensazione in Francia

, che beneficia di un sistema pubblico di compensazione in Grecia, dove esistono meccanismi analoghi

In Sardegna, invece, il trasporto merci sarebbe lasciato interamente alle dinamiche di mercato, che secondo le imprese non garantiscono equilibrio né continuità.

Trasporto merci Sardegna: le richieste al governo

Nella lettera inviata al ministro Salvini vengono avanzate richieste precise per riformare il trasporto merci marittimo da e per l’isola:

Introduzione di obblighi di servizio pubblico vincolanti per il trasporto merci marittimo

Capacità minima garantita su ogni rotta

Certezza dell’imbarco per i mezzi prenotati ed eliminazione dell’overbooking

Adeguamento stagionale dell’offerta in base ai flussi reali

Impiego di navi “ro-ro” dedicate esclusivamente alle merci

Compensazioni pubbliche per neutralizzare i costi strutturali dell’insularità e l’impatto del sistema ETS

L’obiettivo è rendere il trasporto merci Sardegna stabile, prevedibile e competitivo rispetto al resto del territorio nazionale.

Trasporto merci e competitività: una questione di equità territoriale

Secondo i firmatari, il tema del trasporto merci non è ideologico né di parte, ma riguarda ogni imprenditore, lavoratore e cittadino sardo.

Senza un intervento strutturale dello Stato, il rischio è che la crisi del trasporto merci Sardegna si trasformi in un freno permanente allo sviluppo economico dell’isola.

La richiesta al governo è di aprire un confronto rapido e produttivo per garantire continuità produttiva, tutela dell’occupazione e rispetto del principio di equità territoriale.

