Ecco la lettera aperta congiunta di Kombiverkehr, Hupac, TX Logistik, Fermerci, ERFA, SGKV e UIRR

Il trasporto merci combinato è in crisi e il settore chiede misure urgenti per evitare il ritorno del traffico su strada.

Le principali imprese e associazioni del trasporto ferroviario e del trasporto combinato in Europa hanno inviato una lettera aperta al Ministro tedesco dei trasporti Patrick Schnieder e alla CEO di Deutsche Bahn, Evelyn Palla, denunciando i rischi derivanti dalle chiusure prolungate delle linee ferroviarie senza adeguate alternative.

Il trasporto merci a rischio per carenze infrastrutturali

I firmatari, tra cui Kombiverkehr, Hupac e TX Logistik, segnalano da tempo il pericolo di un ritorno massiccio del traffico merci su gomma. La causa principale è la scarsa performance dell’infrastruttura ferroviaria tedesca.

I lavori di risanamento dei principali corridoi ignorano spesso le esigenze del settore logistico, con il risultato che migliaia di treni merci vengono cancellati o deviati su percorsi più lunghi e meno efficienti.

Senza interventi immediati, si prevede un aumento di centinaia di migliaia di viaggi su strada, con conseguente crescita di emissioni, congestione e rischio di incidenti.

Solo sui grandi corridoi alpini, come quelli attraverso Austria e Svizzera, si stimano oltre 500.000 camion aggiuntivi nei prossimi anni.

Conseguenze economiche sul trasporto merci ferroviario

Secondo la lettera, l’aumento dei costi di utilizzo della rete ferroviaria, le penali per cancellazioni e i continui ritardi mettono in crisi la competitività del trasporto merci su ferrovia.

I pedaggi ferroviari sono aumentati del 19% dal 2023 e subiranno ulteriori rialzi fino al 35% entro il 2026. Intanto, i costi del trasporto stradale restano stabili o in diminuzione.

Molti operatori stanno già riconvertendo le spedizioni su strada, un processo che rischia di diventare irreversibile. Sul corridoio del Reno, ad esempio, il trasporto combinato è diminuito del 7,6%, mentre quello stradale è cresciuto del 7,2%, pari a circa 86.000 camion in più.

Trasporto merci e sostenibilità: un patrimonio in pericolo

Il ritorno del traffico dalla ferrovia alla strada vanificherebbe decenni di investimenti pubblici e comunitari. I tunnel di base del Gottardo e del Brennero, insieme alle infrastrutture terminalistiche europee, perderebbero valore economico e ambientale.

Il trasporto merci ferroviario è infatti una componente essenziale della strategia climatica europea, e la sua crisi rischia di compromettere gli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall’UE.

Le richieste del settore per salvare il trasporto merci combinato

Le imprese e le associazioni chiedono al governo tedesco e a Deutsche Bahn misure immediate e concrete:

blocco degli aumenti dei pedaggi ferroviari per il 2026;

garanzia di una capacità minima del 90% durante i lavori;

adeguamento delle linee di deviazione per treni di pari lunghezza e peso;

assegnazione delle tracce in base alle esigenze del mercato;

compensazioni economiche per le tratte a prestazioni ridotte;

sospensione delle penali di cancellazione fino al ripristino della qualità di rete.

Secondo i firmatari, la sopravvivenza del trasporto merci ferroviario dipende da decisioni rapide. Senza un intervento politico deciso, a rischio ci sono la competitività industriale europea e i progressi ambientali faticosamente ottenuti.

Impegno comune per il futuro del trasporto merci

Il settore si dichiara pronto a collaborare con le istituzioni per conciliare le esigenze di ristrutturazione infrastrutturale con la continuità operativa del trasporto merci. L’obiettivo condiviso è rafforzare il trasporto combinato come spina dorsale di una logistica sostenibile ed efficiente, nell’interesse dell’economia e dell’ambiente.

Come si legge nella lettera, “non possiamo più far finta che vada tutto bene”. La sicurezza degli approvvigionamenti e la sopravvivenza di molte imprese dipendono dalle scelte dei prossimi mesi.

