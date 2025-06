LOGISTICA

Nel 2024 DHL Express Italy ha consolidato il suo ruolo di colonna portante nel settore dei trasporti e della logistica internazionale, generando un impatto economico complessivo di oltre 4,1 miliardi di euro.

A beneficiarne sono state circa 80.000 imprese italiane, di cui più di due terzi PMI, supportate da un sistema integrato di servizi doganali, digitalizzazione e rete globale.

Lo rivela uno studio condotto da Nomisma, presentato il 24 giugno 2025 presso il MUDEC di Milano, durante l’evento “Nuovi orizzonti nel commercio: l’arte di connettere il mondo”, organizzato da DHL Express.

Export italiano: effetto moltiplicatore da 3,2 sull’economia

Secondo il report, DHL Express Italy ha generato:

1,9 miliardi di euro di impatto diretto

522 milioni di euro di impatto indiretto

1,5 miliardi di impatto indotto

Per un totale di oltre 4,1 miliardi di euro di valore della produzione. Il valore aggiunto complessivo si attesta a 1,6 miliardi. Per ogni euro generato direttamente da DHL Express, l’economia nazionale beneficia di 3,2 euro.

DHL Express gestisce il 49% dell’export extra-UE espresso via aereo

Nel solo 2024, DHL Express Italy ha elaborato 14 milioni di dichiarazioni doganali, rappresentando il 49% dell’export italiano extra-UE nel comparto delle spedizioni espresse via aereo. Una quota che conferma l’azienda come leader della logistica internazionale in Italia.

Quasi l’80% delle imprese clienti è attivo nell’import/export e molte operano anche con Paesi extra-UE.

Focus settori: manifatturiero e moda al centro dell’export

Tra le 80.000 aziende supportate da DHL Express, il 55% appartiene al settore manifatturiero e il 41% al commercio all’ingrosso e al dettaglio. I comparti più rilevanti includono:

Macchinari e apparecchiature : 10,5% del fatturato

: 10,5% del fatturato Moda: 9,2% del fatturato

Questi numeri evidenziano quanto DHL Express sia essenziale per la competitività del Made in Italy nei settori ad alto valore aggiunto.

Rotte emergenti: India, Brasile e Arabia Saudita spingono l’export

A fronte di una contrazione dell’export verso mercati consolidati (oltre 11 miliardi di euro persi tra Stati Uniti, Cina e Germania), l’Italia ha recuperato più di 12 miliardi di euro grazie a nuovi mercati come India, Turchia, Brasile, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Grecia, Messico.

Nel 2024, questi Paesi hanno rappresentato oltre il 10% dell’export nazionale.

DHL Express alleato delle PMI

Durante l’evento, Nazzarena Franco, CEO di DHL Express Italy, ha affermato:

“Connettere le imprese ai mercati globali è oggi più che mai un atto strategico – e questo studio lo dimostra, poiché dietro ogni spedizione c’è un’impresa, un’idea, un progetto. Il nostro compito è accompagnare le aziende italiane nella loro trasformazione in attori globali e le connessioni che costruiamo ogni giorno con clienti, partner e fornitori sono la base del successo delle imprese. Si tratta di creare uno spazio fertile per l’innovazione e la crescita. È qui che il nostro ruolo diventa chiave, non solo come trasporto, ma come leva strategica per competere in un mercato globale sempre più esigente. DHL Express si colloca al centro di questo ecosistema.”

Anche Marco Fortis, economista e Vicepresidente della Fondazione Edison, ha evidenziato:

“L’economia italiana, pur tra incertezze geopolitiche, instabilità dei mercati e nuove barriere commerciali, sta dimostrando una capacità di adattamento sorprendente. Le nostre imprese, in particolare le PMI, si trovano oggi di fronte a una doppia sfida: da un lato la necessità di affrontare un contesto internazionale sempre più volatile, dall’altro quella di innovare profondamente processi e prodotti. Ma è proprio in questa complessità che si aprono grandi opportunità: il rilancio dell’export, la valorizzazione del Made in Italy nei segmenti di alta gamma, l’adozione di tecnologie avanzate e l’accesso a mercati emergenti in forte crescita. In questo scenario, la logistica espressa rappresenta un asset cruciale: non solo per l’efficienza operativa, ma per la sua capacità di connettere le imprese italiane al mondo, generando valore concreto per l’intero sistema Paese.”

DHL Express: competenze doganali e digitali al servizio delle imprese

Secondo le interviste condotte da Nomisma su 190 imprese clienti, DHL Express è valutata positivamente per:

Affidabilità (88%)

(88%) Presenza internazionale (76%)

(76%) Relazione con il cliente (79%)

Fondamentali si rivelano le competenze in ambito doganale, la digitalizzazione dei processi e il supporto strategico fornito da esperti in internazionalizzazione. Come dichiarato da Paola Piccioni, Project Manager di Nomisma:

“Lo studio si basa su un approccio metodologico rigoroso, che combina modelli input-output e interviste qualitative, con l’obiettivo di misurare non solo il valore economico generato, ma anche l’impatto concreto lungo la filiera e sulle imprese clienti. Oltre all’impatto economico diretto e indiretto, emerge infatti come la logistica espressa sia riconosciuta dalle imprese, in particolare dalle PMI orientate all’internazionalizzazione, come un partner strategico.”

Continua a leggere: Trasporto aereo per logistica e trasporti commerciali: tavolo tecnico tra ENAC e Confindustria