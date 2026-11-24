LOGISTICA

Storia e futuro del lavoro e della produzione in Italia

Transadriatico entra nel capitale di OMT. Una partecipazione che vale il 35%. L’operazione rafforza la produzione italiana di autobotti e semirimorchi cisterna.

Un progetto industriale che, a pieno regime, potrà contare su 120 lavoratori, circa 400 cisterne prodotte ogni anno e un fatturato annuo di 40 milioni di euro.

L’ingresso avviene attraverso un aumento di capitale riservato, mentre Autosped G, società del Gruppo Gavio, mantiene il controllo con il restante 65% delle quote.

Transadriatico e OMT, il futuro di due fabbriche storiche

L’accordo arriva a pochi mesi dall’acquisizione, da parte di OMT, del ramo d’azienda della SACIM di Cesena, avvenuta nell’aprile 2026.

Due stabilimenti che hanno scritto una parte importante della storia industriale italiana. Quello di Cesena, fondato nel 1920. Quello di Tortona, le cui origini risalgono al 1928.

La sfida è valorizzare le rispettive specializzazioni produttive, ampliare l’offerta commerciale e rafforzare la presenza sui mercati internazionali.

Dai trasporti alla produzione di autobotti

Con oltre trent’anni di esperienza nel trasporto di carburanti, liquidi e merci pericolose, Transadriatico porta nelle officine il patrimonio di conoscenze maturato quotidianamente sulle strade.

Il gruppo opera anche nel trasporto ferroviario delle merci attraverso il controllo di Sangritana, un’esperienza destinata a contribuire allo sviluppo di soluzioni orientate all’intermodalità.

Per Natalino Mori, presidente di Transadriatico, la possibilità di partecipare direttamente allo sviluppo delle autobotti e dei dispositivi di carico e scarico rappresenta una scelta strategica, soprattutto sul fronte della sicurezza e dell’affidabilità dei mezzi.

Transadriatico, obiettivo crescita e nuovi mercati

L’integrazione delle attività produttive consentirà a OMT di rivolgersi a diversi comparti, dal petrolifero al chimico, passando per l’alimentare, l’ambientale e le forniture civili e militari.

Marco Curti, amministratore delegato di OMT, punta sull’innovazione tecnologica e sulla valorizzazione delle competenze dei due stabilimenti. Luca Giorgi, amministratore delegato di Autosped G, evidenzia invece le opportunità di diversificazione industriale e consolidamento della clientela.

In un settore chiamato a confrontarsi con la transizione energetica e con nuove esigenze logistiche, il progetto mette insieme chi costruisce i mezzi e chi li utilizza ogni giorno.

Una collaborazione che punta a mantenere in Italia competenze manifatturiere specializzate, sostenendo la competitività delle produzioni nazionali anche oltre confine e rispondendo alle trasformazioni del mercato europeo dei trasporti.