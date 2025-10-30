LOGISTICA

Un nuovo hub STEF Italia nel cuore del Centro-Sud

STEF Italia, leader europeo nel trasporto e nella logistica agroalimentare a temperatura controllata, ha inaugurato una nuova filiale a Guidonia Montecelio, vicino Roma.

La struttura si estende su 7.100 metri quadrati ed è dotata di tecnologie all’avanguardia. È un punto strategico che connette il comparto food italiano ai principali mercati europei.

La sede ospita attività di cross-docking, logistica del fresco e una cella dedicata ai prodotti surgelati. Questo consente una gestione fluida dei flussi import ed export, garantendo freschezza e tempi di consegna più brevi. Per le imprese locali rappresenta un vantaggio competitivo concreto.

STEF Italia consolida la leadership nella logistica del freddo

Con la nuova apertura, STEF Italia rafforza la propria rete nazionale e consolida il suo ruolo di riferimento nella logistica a temperatura controllata.

La filiale di Guidonia Montecelio potenzia l’interconnessione tra i poli produttivi italiani e le piattaforme europee del Gruppo.

“L’hub di Guidonia è centrale nel nostro percorso di crescita, che passa anche dallo sviluppo immobiliare”, afferma Paolo Maraschi, Direttore Generale di STEF Italia.

L’azienda si propone come partner affidabile per produttori locali, grandi industrie e reti della distribuzione moderna.

In questo modo sostiene l’eccellenza alimentare italiana, portandola fresca e sicura sulle tavole europee.

Una filiale progettata da IMMOSTEF Italia secondo criteri green

La nuova filiale di STEF Italia è stata progettata da IMMOSTEF Italia, la società immobiliare del Gruppo specializzata in edifici a temperatura controllata.

Il progetto ha previsto l’uso di tecnologie avanzate per la produzione del freddo, l’isolamento e il risparmio energetico.

Sul tetto sono stati installati pannelli fotovoltaici con una potenza di picco di 940 kWp, che coprono gran parte del fabbisogno energetico.

La sede impiega oltre 80 persone e si integra in una rete di 40 filiali italiane con circa 1.800 dipendenti.

Nel 2024 il Gruppo ha registrato un fatturato di circa 600 milioni di euro.

STEF Italia e l’impegno per un futuro sostenibile

L’apertura di Guidonia Montecelio si inserisce nel piano strategico “Impegnati per un futuro sostenibile”. Il programma si basa su cinque pilastri: innovation, customer care, consumer care, people care e planet care.

Con il progetto Moving Green, STEF Italia punta a ridurre del 30% le emissioni di CO₂ dei veicoli entro il 2030. L’obiettivo è raggiungere il 100% di energia a bassa emissione negli edifici entro il 2025.

L’impegno ambientale si accompagna alla ricerca di maggiore efficienza operativa e di un servizio di qualità per i clienti del settore agroalimentare.

