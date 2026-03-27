Stef Italia: inaugurata la nuova sede la filiale di Padova, hub logistico per il Nord Est
La nuova filiale di Stef Italia
Mercoledì 25 marzo Stef Italia ha ufficialmente inaugurato la nuova filiale a Padova.
Stef Italia e la sua nuova apertura
STEF Italia è la specialista europea del trasporto e della logistica agroalimentare a temperatura controllata. Con la nuova filiale l’azienda rafforza la propria presenza nel Nord Est, con un hub strategico situato in una delle aree italiane più dinamiche e caratterizzata da una vocazione produttiva unica. La nuova struttura presenta una superficie di circa 6.550 mq e tecnologie avanzate per la gestione del freddo e l’efficienza energetica, rappresentando così un modello di innovazione e sostenibilità.
Paolo maraschi, direttore generale di Stef Italia h dichiarato:”nauguriamo molto più di un nuovo edificio. Inauguriamo una piattaforma di sviluppo per il territorio. È proprio con questo spirito che siamo qui a Padova: per investire in un’area che rappresenta uno dei motori più importanti dell’agroalimentare italiano e che per noi ha un ruolo determinante nello sviluppo del nostro network. Padova occupa per noi una posizione strategica: essere presenti qui significa essere vicini a chi ogni giorno produce, distribuisce e crea valore”.