Mercoledì 25 marzo Stef Italia ha ufficialmente inaugurato la nuova filiale a Padova.

è la specialista europea del trasporto e della logistica agroalimentare a temperatura controllata. Con la nuova filiale l’aziendacon un hub strategico situato in una delle aree italiane più dinamiche e caratterizzata da una vocazione produttiva unica. La nuova struttura presenta una superficie di circae tecnologie avanzate per larappresentando così un modello di i

Leggi anche STEF Italia rafforza la rete logistica con la nuova filiale di Guidonia Montecelio

Paolo maraschi, direttore generale di Stef Italia h dichiarato:”nauguriamo molto più di un nuovo edificio. Inauguriamo una piattaforma di sviluppo per il territorio. È proprio con questo spirito che siamo qui a Padova: per investire in un’area che rappresenta uno dei motori più importanti dell’agroalimentare italiano e che per noi ha un ruolo determinante nello sviluppo del nostro network. Padova occupa per noi una posizione strategica: essere presenti qui significa essere vicini a chi ogni giorno produce, distribuisce e crea valore”.