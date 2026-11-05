Shein, consegne più veloci: cosa cambia per chi acquista
Alcuni ordini arrivano in 48 ore. Ecco cosa cambia per chi compra in Italia
Le consegne di Shein potrebbero diventare più veloci. L’azienda investirà 500 milioni di euro. Si amplia il centro logistico. Il magazzino si trova a Breslavia e serve diversi mercati europei. Alcuni prodotti possono già arrivare a destinazione in appena 48 ore. Ma cosa cambierà per chi acquista dall’Italia?
L’obiettivo è semplice: avere più prodotti già disponibili sul territorio europeo, evitando che ogni ordine debba affrontare lunghe distanze prima di arrivare a destinazione. Una novità importante per chi acquista frequentemente sulla piattaforma.
Shein accelera le consegne: cosa cambia per gli ordini
Il nuovo investimento porterà l’hub logistico a circa un milione di metri quadrati di magazzini, con una superficie aumentata del 25%. All’interno saranno utilizzati oltre 6.500 robot autonomi per gestire le scorte, selezionare i prodotti e preparare le spedizioni.
Ma cosa significa per chi compra?
Secondo quanto comunicato dall’azienda, in alcuni mercati europei è già possibile ricevere determinati articoli in appena 48 ore, purché disponibili nei magazzini polacchi.
Questo non significa che tutte le spedizioni diventeranno automaticamente più veloci. I tempi continueranno a dipendere dalla disponibilità dei prodotti, dal Paese di destinazione e dalle modalità di consegna.
Un investimento da 500 milioni per il mercato europeo
Con i nuovi fondi, Shein raggiunge un miliardo di euro di investimenti complessivi in Polonia dal 2022.
L’ampliamento non riguarda soltanto le spedizioni. Entro la fine del 2026, la forza lavoro delle strutture dovrebbe raggiungere le 10.000 persone. Il polo collabora inoltre con oltre 230 piccole e medie imprese polacche.
La struttura servirà anche i marchi e i rivenditori presenti sul marketplace, offrendo maggiori possibilità di stoccaggio e distribuzione in Europa.
Come capire se il proprio ordine arriverà prima
Per chi acquista su Shein, il vantaggio dipenderà soprattutto dalla provenienza degli articoli scelti. I prodotti già presenti nell’hub europeo potranno beneficiare di una gestione logistica più rapida rispetto a quelli spediti da magazzini lontani.
Prima di completare un acquisto, resta quindi importante controllare la data di consegna stimata mostrata durante l’ordine.
L’espansione in Polonia rappresenta un passo significativo nella strategia europea dell’azienda, ma non introduce una consegna garantita in 48 ore per tutti. Saranno disponibilità dei prodotti e tempi effettivi delle spedizioni a determinare il beneficio reale per i consumatori.