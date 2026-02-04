LOGISTICA

Nel mercato dei ricambi camion non tutte le categorie hanno lo stesso peso. Alcune concentrano gran parte della domanda e del valore economico dell’aftermarket truck, mentre altre mostrano andamenti più variabili. Nel 2025 un quadro complessivo solido.

Anche nel 2025 i ricambi camion hanno continuato a muovere più fatturato rispetto all’anno prima (+3%). Il confronto con il 2023 (+18%) e il 2022 (+36%) mostra aumenti molto più ampi.

I numeri arrivano dal Barometro Aftermarket Truck elaborato da ANFIA.

Motore e trasmissione: i ricambi più richiesti in valore

I ricambi camion per motore e trasmissione rappresentano la macro-famiglia più rilevante dell’intero aftermarket truck. È il comparto con i volumi di fatturato più elevati e quello che si conferma come vero pilastro di stabilità del mercato.

Nel 2025 i ricambi di motore e trasmissione segnano un +6% rispetto al 2024. Parliamo della parte più pesante dell’aftermarket truck in termini di valore, anche in un anno che nella seconda metà ha rallentato.

Sotto-telaio: una domanda stabile legata alla manutenzione

Il sotto-telaio, che comprende componenti come impianto frenante, sospensioni e sterzo, ha mostrato nel 2025 un andamento più irregolare. Su base annua, la macro-famiglia ha chiuso con una variazione del -10% rispetto al 2024.

Nonostante il dato negativo, il report evidenzia una buona capacità di tenuta, soprattutto nella seconda metà dell’anno, con oscillazioni contenute e una chiusura su livelli coerenti con la media annuale. Questo conferma il ruolo del sotto-telaio come area centrale della manutenzione ordinaria, pur in un contesto meno espansivo.

Sopra-telaio: crescita meno strutturata e più volatile

Il comparto del sopra-telaio ha registrato nel 2025 una variazione positiva del +13% rispetto al 2024, ma con un andamento non uniforme. Dopo un primo semestre dinamico, la seconda parte dell’anno ha evidenziato un rallentamento marcato, con una riduzione significativa dei volumi nei mesi finali.

Il dato annuale resta positivo, ma la perdita di slancio nel secondo semestre segnala una crescita meno strutturata e più esposta alla volatilità congiunturale rispetto alle altre macro-famiglie.

Il quadro complessivo dei ricambi camion

L’analisi dei dati 2025 evidenzia un aftermarket truck caratterizzato da crescita selettiva:

Motore e Trasmissione

restano i ricambi più richiesti in valore e la componente più stabile del mercato.

Sotto-telaio

mostra una buona resilienza, pur in presenza di una contrazione su base annua.

Sopra-telaio

evidenzia una domanda più variabile e sensibile al contesto economico.

Nel complesso, il mercato dei ricambi camion non è in fase di crisi, ma attraversa una fase di normalizzazione, in cui il peso delle diverse categorie emerge con maggiore chiarezza. Conoscere quali sono i ricambi più richiesti significa comprendere dove si concentra oggi la domanda e quali aree incidono maggiormente sulla gestione e sulla manutenzione dei veicoli industriali.

