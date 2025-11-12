LOGISTICA

Nuove soluzioni per il ritiro e la consegna dei pacchi, favorendo la flessibilità e l’accessibilità dei servizi

Punti di ritiro in continua espansione per GLS, che rafforza la propria presenza nel settore del corriere espresso con nuovi locker indipendenti grazie alla partnership con Quadient.

L’accordo consolida la strategia di crescita dell’azienda e favorisce la diffusione di soluzioni logistiche flessibili. Il risultato è un servizio sempre più efficiente, innovativo e vicino alle esigenze dell’eCommerce.

Punti di ritiro GLS e partnership con Quadient per una rete capillare

GLS, tra i principali operatori di corriere espresso in Italia, ha siglato un accordo con Quadient (Euronext Paris: QDT), società globale specializzata in automazione intelligente e connessioni aziendali sicure.

La collaborazione quinquennale prevede l’ampliamento della rete nazionale di punti di ritiro attraverso l’introduzione di locker indipendenti Quadient, che consentono a più corrieri di operare all’interno di un’infrastruttura condivisa, mantenendo spazi dedicati alle proprie consegne.

Oltre 10.000 punti di ritiro GLS attivi in Italia

Con più di 10.000 punti di ritiro già operativi in tutto il Paese, tra GLS Shop, Locker e City Depot, GLS garantisce flessibilità e praticità a eCommerce e destinatari finali.

Negli ultimi mesi, GLS ha superato i 100 GLS Locker nelle principali città italiane, come Milano, Bergamo, Torino, Bologna e Roma. Ha avviato nuove collaborazioni con centri commerciali, supermercati e grandi catene retail per installare locker in punti strategici e facilmente accessibili.

Punti di ritiro e locker indipendenti per un servizio di consegna innovativo

Grazie alla collaborazione con Quadient, GLS installerà nei prossimi anni centinaia di nuovi locker indipendenti, rendendo il servizio di ritiro ancora più diffuso e pratico.

Guido Pietro Bertolone, CEO di GLS Italy, ha dichiarato che la partnership permetterà di rafforzare la rete OOH e di migliorare la qualità del servizio per i clienti, portando valore nelle città italiane.

Il 36% dei consumatori europei preferisce un metodo di consegna alternativo rispetto al domicilio. L’espansione dei punti di ritiro e delle soluzioni Out-of-Home aumenta l’efficienza e la sostenibilità dell’ultimo miglio.

Punti di ritiro e locker indipendenti per un ecosistema sostenibile

Per Quadient, l’accordo con GLS rappresenta un tassello chiave nella costruzione di una rete europea di locker indipendenti.

Benoit Berson, Chief Solution Officer Lockers di Quadient, ha sottolineato che la fiducia di GLS nella tecnologia dell’azienda evidenzia l’impegno comune verso un’infrastruttura condivisa, sostenibile e orientata ai consumatori italiani.

L’obiettivo congiunto è creare un ecosistema logistico più efficiente, riducendo l’impatto ambientale e migliorando la qualità dei servizi di consegna.

Punti di ritiro GLS e locker indipendenti per il futuro del corriere espresso

Con questa iniziativa, GLS conferma la propria leadership nel mercato della logistica e del corriere espresso in Italia. Prosegue la sua strategia fondata su innovazione, sostenibilità e vicinanza alle esigenze della vita moderna.

L’ampliamento dei punti di ritiro e l’introduzione dei locker indipendenti rafforzano la capacità dell’azienda di rispondere alle nuove abitudini di consumo digitale. Garantiti così maggiore comodità e capillarità nelle consegne.

