LOGISTICA

L’evento “PSA Padova, crocevia tra i due mari” è stata l’occasione per il direttore generale Daniele Merchiori di presentare gli obiettivi strategici delle newco di PSA Intermodal Italy: Rafforzare la logistica intermodale, valorizzare le connessioni tra i sistemi portuali dell’Adriatico e del Tirreno e sviluppare nuove sinergie a servizio delle imprese e dei traffici internazionali. PSA Padova muove circa 1,5 milioni di container e necessita di collegamenti efficienti con i mercati internazionali. PSA Italy, con i terminal marittimi di PSA Genova Pra’, PSA SECH e PSA Venice-Vecon, rappresenta per l’Italia circa il 25% del traffico container portuale in import ed export: con l’entrata nel gruppo dell’interporto di PSA Padova, la strada è quella del rafforzamento dei collegamenti tra i mercati e le aree produttive del Nord Italia.

Il direttore generale Marchiori: mettere in relazione diversi mercati, valorizzando le migliori pratiche

Per PSA Padova, l’obiettivo è avviare un percorso di sviluppo che, a partire dal 2027, consenta di valorizzare le migliori pratiche del gruppo e di individuare ulteriori margini di miglioramento operativo e ambientale. “L’area produttiva tra Padova e Venezia genera circa 1,5 milioni di container e che ha bisogno di collegamenti efficienti con i mercati internazionali. Una parte di questi flussi trova nei collegamenti logistici padovani con Venezia e con il Mar Tirreno una soluzione strategica: la capacità di mettere in relazione diversi mercati è un punto di forza della strategia Node-to-Network (N2N) di PSA, che ha l’obiettivo di valorizzare questi flussi e offrire alle imprese un servizio intermodale sempre più integrato” ha dichiarato Daniele Marchiori. Un elemento distintivo è rappresentato dall’apertura commerciale del terminal a tutti gli operatori: “In un mercato caratterizzato da una crescente integrazione verticale, l’indipendenza commerciale del terminal rappresenta un valore aggiunto per tutte le imprese che cercano soluzioni logistiche flessibili e non vincolate a un singolo operatore”.

I lavori si sono aperti con l’intervento del presidente di Interporto Padova Luciano Greco, dedicato al ruolo di Padova nello sviluppo della logistica intermodale, a cui sono seguiti i saluti istituzionali di Regione Veneto, del Comune di Padova, della Camera di Commercio e della Provincia di Padova. L’evento si è concluso con le testimonianze di Leopoldo Destro per Confindustria, Mauro Piazza per NCLP di Venezia, ed Erik Springer per LKW, in una sessione di interviste condotta da Morena Pivetti.

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