Previsioni caldo africano per le prossime settimane che destano forte preoccupazione nel mondo dell’autotrasporto.

Temperature superiori ai 35 °C, sempre più frequenti, impongono misure straordinarie per garantire la sicurezza degli autisti e l’operatività delle imprese di autotrasporto.

Il quadro normativo si è evoluto: CCNL, nuovo protocollo nazionale e circolare INPS delineano oggi regole più chiare per affrontare l’emergenza.

Previsioni caldo africano in tutta Italia

Le ultime previsioni meteo confermano un’ondata di caldo africano su tutto il territorio nazionale, con temperature che supereranno i 35 °C in gran parte del Centro-Sud e nelle Isole, e picchi fino a 38–40 °C in alcune aree interne.

Anche il Nord sarà coinvolto, pur con possibili interruzioni temporalesche, specie nella giornata di mercoledì 16 luglio.

Il Ministero ha già emesso allerta gialla o arancione in molte città, da Milano a Roma, da Bologna a Palermo. In questo scenario, il settore dell’autotrasporto è chiamato ad attivare misure straordinarie di tutela per gli autisti, che operano in condizioni di forte esposizione al rischio da calore.

Il combinato disposto tra CCNL, protocollo emergenza caldo e indicazioni INPS consente oggi alle aziende di intervenire con:

modifica dei turni ,

, sospensione delle attività più esposte ,

, accesso agevolato alla Cassa Integrazione Ordinaria ,

, aggiornamento del DVR aziendale.

Con previsioni caldo africano, per l’autotrasporto si richiede ora una programmazione puntuale su base nazionale, per proteggere la salute degli autisti e assicurare la continuità dei servizi logistici essenziali.

Previsioni caldo africano, autotrasporto e tutele CCNL per gli autisti

Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il comparto logistica e autotrasporto prevede tutele specifiche attivabili in presenza di caldo estremo. Con le previsioni caldo africano, queste misure diventano fondamentali per la protezione degli autisti.

Ecco cosa stabilisce il CCNL:

Obbligo di cabine climatizzate , anche a motore spento;

, anche a motore spento; Dotazione di acqua , copricapo , abbigliamento traspirante e DPI idonei;

, , e DPI idonei; Organizzazione dei turni per evitare le ore calde (12:30–16:00);

per evitare le ore calde (12:30–16:00); Divieto di lavoro in solitaria durante le fasce di rischio;

durante le fasce di rischio; Installazione di coperture nei piazzali per carico e scarico;

per carico e scarico; Sospensione delle attività per i driver dell’ultimo miglio in caso di allerta meteo, con retribuzione garantita.

Previsioni caldo, autotrasporto e protocollo emergenza lavoro

Il nuovo Protocollo nazionale emergenza caldo, firmato il 2 luglio 2025, introduce misure concrete per il settore autotrasporto. Il documento nasce proprio per affrontare l’aumento delle previsioni di caldo africano durante l’estate.

Le principali novità per le imprese e per gli autisti sono:

Possibilità di rimodulare i turni di lavoro , evitando le ore più calde;

, evitando le ore più calde; Accesso semplificato alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) anche senza ordinanza pubblica;

anche senza ordinanza pubblica; Obbligo di aggiornamento del DVR aziendale per includere lo stress termico ;

per includere lo ; Sospensione dell’attività lavorativa senza impatti contrattuali in caso di rischio certificato;

Comunicazione sindacale posticipata, per garantire reattività.

Il protocollo consente un’applicazione rapida delle misure, rendendole immediatamente attuabili in presenza di previsioni di caldo africano.

Caldo africano, autotrasporto e circolare INPS sulla cassa integrazione

La circolare INPS più recente definisce modalità semplificate per richiedere la CIGO in caso di caldo estremo, allineandosi alle previsioni caldo africano in arrivo.

Le imprese di autotrasporto possono accedere alla CIGO:

Se le temperature effettive o percepite superano i 35 °C;

superano i 35 °C; In presenza di ordinanze pubbliche o condizioni di rischio oggettivo;

o condizioni di rischio oggettivo; Senza anzianità lavorativa minima (30 giorni);

(30 giorni); Senza contributi addizionali per il datore di lavoro.

La richiesta deve essere presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo, allegando una relazione tecnica. I dati meteo sono acquisiti automaticamente dall’INPS.

Meteo caldo africano, autotrasporto: azioni operative per le imprese

In vista delle previsioni di caldo africano, le imprese dell’autotrasporto devono attivare un piano rapido e coerente con il nuovo quadro normativo. Le principali azioni consigliate sono:

Aggiornare il documento di valutazione dei rischi (DVR) con focus sullo stress termico;

con focus sullo stress termico; Monitorare le previsioni meteo locali e i bollettini INAIL;

e i bollettini INAIL; Riorganizzare i turni di guida , evitando le ore più calde;

, evitando le ore più calde; Fornire acqua, DPI e formazione mirata agli autisti ;

agli ; Verificare la climatizzazione dei mezzi e delle aree operative;

e delle aree operative; Predisporre in tempo la documentazione per la richiesta CIGO.

