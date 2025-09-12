LOGISTICA

Poste Italiane accelera la sua strategia di logistica sostenibile, rafforzando la leadership nella transizione ecologica. Nei primi sei mesi del 2025 il gruppo Poste ha introdotto 300 nuovi mezzi green per il recapito di lettere e pacchi, confermando il ruolo di riferimento nazionale per la mobilità elettrica e il trasporto a basse emissioni.

Poste Italiane: flotta green con 28700 veicoli a basse emissioni

Con questo potenziamento, Poste Italiane porta la propria flotta ecologica a 28.700 veicoli a basse emissioni, di cui 6.200 full electric e 8.800 ibridi. L’ammodernamento rientra nel piano industriale Connecting Platform, che ha come obiettivo una logistica sempre più efficiente e rispettosa dell’ambiente.

Grazie a questi investimenti, Poste garantisce un servizio di consegna rapido e affidabile, riducendo allo stesso tempo le emissioni e i consumi.

La strategia green, che integra veicoli elettrici e ibridi, rafforza il posizionamento di Poste come protagonista della decarbonizzazione del settore logistico.

Poste Italiane e Green Delivery: meno emissioni e più comodità per i clienti

Uno dei progetti più innovativi di Poste Italiane è il Green Delivery, che ottimizza la distribuzione dei pacchi e riduce le emissioni. Oggi sono attivi oltre 18.000 nuovi punti di ritiro Punto Poste, affiancati ai 12.800 uffici postali presenti sul territorio.

Questo modello consente a Poste Italiane di accentrar le consegne, evitando passaggi inutili. Nel 2024 il sistema ha eliminato circa 14 milioni di spostamenti, evitando l’immissione in atmosfera di 239 tonnellate di CO₂ e 852 kg di sostanze inquinanti.

Il risultato è una logistica più sostenibile e più comoda per i clienti, che possono ritirare pacchi e lettere negli orari e nei luoghi più adatti alle loro esigenze.

Meno emissioni anche in volo con Poste Air Cargo

L’impegno di Poste Italiane per la sostenibilità non si limita al trasporto su strada. La flotta aerea di Poste Air Cargo, parte centrale del sistema logistico, utilizza carburanti sostenibili (SAF) per diminuire le emissioni anche durante i voli.

Questa scelta consente a Poste di offrire una catena di consegna interamente a basse emissioni, dall’invio del pacco fino alla consegna finale, senza rinunciare a velocità e affidabilità.

