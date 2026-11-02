Piccoli pacchi, scatta la nuova tassa Ue: ecco quanto si paga
Quanto e come si paga online
I piccoli pacchi acquistati online da Paesi extra-Ue finiscono nel mirino di Bruxelles, e l’Italia fa marcia indietro.
Dal 1° novembre è scattata una commissione europea di 2 euro che si aggiunge al dazio di 3 euro già in vigore da luglio sulle spedizioni sotto i 150 euro.
Il governo italiano, invece, ha cancellato dalla manovra la propria tassa da 2 euro, prevista dal 1° gennaio 2027. Una scelta che evita un ulteriore aumento dei costi per chi compra online.
Piccoli pacchi, quanto si paga davvero
Il nuovo conto europeo può arrivare a 5 euro, ma attenzione: non si tratta di una tariffa fissa per ogni pacco o per ogni oggetto. I prelievi vengono calcolati per ciascuna diversa categoria doganale dichiarata nella spedizione.
Un esempio chiarisce il meccanismo: venti cappellini della stessa categoria comportano 5 euro complessivi, mentre un pacco con cappellini, magliette e cinture può arrivare a 15 euro.
La commissione di gestione da 2 euro si applica anche agli acquisti superiori a 150 euro; il dazio forfettario da 3 euro riguarda invece le spedizioni sotto quella soglia. A questi importi si aggiunge l’Iva, secondo le regole previste.
L’Italia cancella la sua tassa da 2 euro
Roma aveva spinto per anticipare la stretta europea, senza attendere la riforma doganale del 2028. Ora però il governo rinuncia al contributo nazionale sui piccoli pacchi provenienti da fuori Unione europea. La cancellazione è inserita nella manovra, che deve ancora completare l’iter parlamentare.
Senza questa scelta, per una spedizione con una sola categoria doganale i costi avrebbero potuto raggiungere 7 euro, anziché 5. Il Codacons ha accolto lo stop, ritenendo evitata una sovrapposizione di costi.
Chi sostiene i costi e cosa cambia per gli acquisti
Formalmente pagano piattaforme, venditori o intermediari. Ma una parte degli oneri potrebbe finire nei prezzi di Temu, Shein e degli altri negozi online.
Per i consumatori la differenza si vedrà soprattutto sugli ordini economici, dove anche pochi euro possono pesare più del prodotto acquistato.
Bruxelles giustifica la misura con l’enorme flusso di merci a basso costo: nel 2025 quasi 5,9 miliardi di articoli sono entrati nell’Ue con spedizioni di modico valore, oltre il 90% dalla Cina. La commissione da 2 euro è permanente; il dazio da 3 euro resterà fino a luglio 2028.