LOGISTICA

PharmacomItalia guida la Farma Logistica 4.0 con tecnologia, AI, infrastrutture interconnesse e strategie green in un modello innovativo e sostenibile.

L’iniziativa prende forma durante INNPharma25, evento dedicato allo sviluppo della Farma Logistica e alla trasformazione della supply chain farmaceutica, in programma il 2 e 3 dicembre alla Venezia Heritage Tower.

L’obiettivo è costruire un sistema moderno, sicuro e orientato alla qualità attraverso processi digitali e modelli operativi condivisi.

La prima giornata propone una sessione formativa sui sistemi di qualità secondo GDP e PdR. I temi affrontati includono sostenibilità, cybersecurity, etica sociale e parità di genere.

In questa cornice, PharmacomItalia evidenzia il ruolo della formazione come strumento centrale per un miglioramento continuo della Farma Logistica, con attenzione alla sicurezza del farmaco e all’affidabilità delle operazioni.

PharmacomItalia e la formazione per la qualità nella supply chain

La seconda giornata riunisce esperti, stakeholder e opinion leader del settore per analizzare l’evoluzione della Farma Logistica.

Il confronto si articola attraverso tre panel dedicati a innovazione, AI e digitalizzazione. I relatori approfondiscono inoltre soluzioni per un’intermodalità sostenibile capace di integrare trasporto marittimo, terrestre e aereo.

Questo lavoro sostiene la transizione verso una distribuzione più efficiente e con un impatto ambientale ridotto. PharmacomItalia promuove così una visione pratica e orientata al miglioramento dei processi.

Un momento centrale riguarda la presentazione del Progetto Protocollo del Mare, sviluppato per introdurre standard qualitativi comuni nel trasporto del farmaco.

L’iniziativa contribuisce al rafforzamento del Porto di Venezia come nodo strategico della Farma Logistica, con particolare attenzione alla catena del freddo e alla gestione multimodale.

PharmacomItalia, il modello della logistica del futuro

Secondo la presidenza, costruire cultura nella logistica del farmaco significa integrare digitalizzazione, AI e infrastrutture interconnesse.

Questa prospettiva orienta il lavoro verso una Farma Logistica resiliente, capace di rispondere alle sfide globali attraverso soluzioni avanzate. La strategia proposta da PharmacomItalia valorizza innovazione, qualità e sostenibilità come elementi distintivi della Logistica del Futuro.

Gli sponsor confermano il valore tecnico dell’iniziativa. Tra questi figurano realtà di riferimento come H2C, Gruppo SAVE, ASSOSPED, Venice Cold Store, D.B. Group, Chiggiato e SEA Milan Airports. La loro partecipazione sostiene lo sviluppo della Farma Logistica e rafforza la rete di competenze che accompagna la crescita del settore.

