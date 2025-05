LOGISTICA

La logistica immobiliare in Italia continua a crescere. A confermarlo è il Rapporto 2025 sul mercato immobiliare della logistica, presentato da Scenari Immobiliari in collaborazione con SFRE, società specializzata in project & construction management per immobili logistici e light industrial.

Negli ultimi 15 mesi, la logistica immobiliare ha attirato oltre 2,4 miliardi di euro di investimenti, con una proiezione di ricadute economiche pari a quasi 400 miliardi nei prossimi 25 anni. Un risultato che consolida il ruolo della logistica come motore del real estate e leva di rigenerazione urbana.

Investimenti in crescita nel mercato immobiliare logistico europeo

Nel 2024, il mercato della logistica immobiliare in Europa ha superato i 41 miliardi di euro di investimenti, con un aumento del 25% rispetto al 2023. Regno Unito e Germania guidano la classifica con, rispettivamente, 13,5 e 7 miliardi di euro. Anche Francia, Olanda, Polonia e Spagna mostrano segnali di consolidamento della logistica come asset centrale.

I canoni di locazione degli immobili logistici prime sono aumentati in media del 2%, mentre i rendimenti netti variano dal 4,2% della Germania al 7,4% della Romania.

Logistica immobiliare in Italia: numeri, trend e prospettive

Nel 2024, il settore logistico immobiliare in Italia ha raggiunto 1,75 miliardi di euro di investimenti, pari al 17,5% del totale del real estate nazionale. Si tratta di una crescita del 2,9% rispetto al 2023, destinata a proseguire: nel primo trimestre del 2025 sono già stati registrati 650 milioni di euro di investimenti, più del doppio rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

La domanda di immobili logistici è spinta sia dal comparto light industrial sia dalla cosiddetta “logistica pura”, in particolare nei segmenti built-to-suit e built-to-own, progettati sulle esigenze di operatori dell’e-commerce, della logistica del freddo e delle nuove tecnologie.

Il valore immobiliare della logistica cresce anche in termini di superfici

Nel 2024, il settore logistico-industriale italiano ha prodotto un fatturato di 5,55 miliardi di euro, con una previsione di crescita del +3% nel 2025. Il patrimonio immobiliare logistico ha raggiunto i 50 milioni di mq, grazie al completamento di oltre 50 nuovi progetti per 1,3 milioni di mq.

Affitti e rendimenti in aumento

Gli affitti degli immobili logistici prime mostrano stabilità o crescita in tutte le principali città italiane:

Roma: fino a 74 €/mq/anno

Milano: oltre 75 €/mq/anno

Bologna: oltre 65 €/mq/anno

Verona, Torino, Piacenza, Bari e Ancona restano anch’esse su valori elevati

I rendimenti immobiliari del comparto si sono assestati intorno al 5,5%, con segnali di compressione nella seconda metà del 2024.

Logistica e rigenerazione urbana: una sinergia strategica per l’Italia

Il successo della logistica immobiliare in Italia non è solo economico. È anche sociale e ambientale. Secondo Francesca Zirnstein, DG di Scenari Immobiliari, il settore «sta evolvendo grazie a digitalizzazione, automazione e sostenibilità», con un forte potenziale per rigenerare aree industriali dismesse e creare nuovo valore per imprese e comunità.

Anche Filippo Salis, CEO di SFRE, evidenzia come «la logistica possa diventare un motore di rigenerazione, trasformando territori abbandonati in hub produttivi moderni, sostenibili e integrati nel tessuto urbano».

Riutilizzare spazi esistenti per costruire valore immobiliare

Negli ultimi 15 anni, lo sviluppo della logistica in Italia ha utilizzato 21,5 km² di suolo, in larga parte localizzati fuori dal tessuto urbanizzato. Solo il 30% delle nuove strutture è sorto in aree già sviluppate.

Il futuro della logistica immobiliare passa dalla rigenerazione di spazi esistenti, per un modello che sia al tempo stesso sostenibile, competitivo e integrato nel sistema economico e ambientale del Paese.

