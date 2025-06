LOGISTICA

Ecco i dettagli e cosa cambia per l’autotrasporto

Nuove regole per i pedaggi dei mezzi pesanti. I pedaggi slovacchi saranno legati alle classi di emissione. Coinvolto oltre il 90% della flotta di mezzi pesanti circolante.

Il sistema di telepedaggio della Slovacchia sta per cambiare radicalmente. A partire dal 1° luglio 2025, le tariffe autostradali per i mezzi pesanti saranno calcolate anche sulla base delle emissioni di CO₂, in conformità con la direttiva europea Eurovignette. Un aggiornamento destinato ad avere un impatto rilevante sul settore dell’autotrasporto internazionale.

Cinque nuove classi di pedaggi CO₂: assegnazione automatica per tutti i veicoli

Il nuovo sistema prevede la classificazione automatica dei veicoli in cinque categorie di emissione, da CO₂ 1 (la più inquinante) a CO₂ 5 (riservata ai veicoli a zero emissioni).

Secondo l’associazione slovacca dei trasporti ČESMAD Slovakia, inizialmente oltre il 90% della flotta sarà inserito nella classe CO₂ 1. L’assegnazione sarà automatica, ma le imprese potranno verificare la classe del proprio veicolo e richiedere l’inserimento in una categoria più favorevole, se idonee.

Chi può accedere a una classe di pedaggi CO₂ più alta?

I veicoli immatricolati prima del 1° luglio 2019 non potranno accedere alle classi da CO₂ 2 a CO₂ 5, salvo siano completamente elettrici o a idrogeno, nel qual caso potranno ottenere la classe CO₂ 5.

Per i veicoli immatricolati dopo il 1° luglio 2019, esiste invece la possibilità di rientrare in classi migliori. Gli autotrasportatori potranno verificare l’idoneità attraverso il portale ufficiale www.emyto.sk/CO2, utilizzando uno strumento di ricerca specifico.

Se il veicolo risulta potenzialmente idoneo, sarà possibile inviare la documentazione giustificativa – come il certificato di immatricolazione, la scheda CoC (Certificate of Conformity) o il CIF (Car Information File) – a partire dal 1° luglio 2025.

Modalità di invio della documentazione

I documenti possono essere trasmessi attraverso tre canali:

Portale clienti su www.emyto.sk

su www.emyto.sk Email: [email protected]

[email protected] Posta tradizionale: indirizzata al gestore del sistema, SkyToll a.s.

Aggiornamento volontario e nessuna penalità sui pedaggi

L’aggiornamento della classe CO₂ è facoltativo. I vettori che non procedono con la richiesta non subiranno sanzioni, ma continueranno a pagare il pedaggio secondo la classe CO₂ 1. La procedura può essere effettuata anche dopo l’entrata in vigore del nuovo sistema, senza alcuna penalizzazione.

Un passaggio decisivo per la transizione ecologica nel trasporto su gomma

Con questa riforma, la Slovacchia si allinea agli standard ambientali dell’Unione Europea, promuovendo la riduzione delle emissioni nei trasporti. Per le imprese di autotrasporto e logistica, diventa essenziale conoscere in anticipo le caratteristiche ambientali della propria flotta e pianificare con attenzione gli aggiornamenti documentali.

Ulteriori informazioni ufficiali e strumenti per la verifica della classe di emissione sono disponibili su: www.emyto.sk/CO2

