Ecco come l’azienda è diventata un operatore strategico per le imprese che esportano nel mondo

Nord Ovest S.p.A. celebra 50 anni di attività nella logistica integrata e spedizioni internazionali e conferma il proprio ruolo di partner strategico per le imprese italiane.

Con un modello di logistica full-service che include spedizioni internazionali, gestione doganale e trasporti multimodali, l’azienda si distingue per affidabilità e specializzazione.

Nord Ovest leader in logistica e spedizioni internazionali

Fondata a Cuneo nel 1975 da Francesco Mellano, Nord Ovest S.p.A. nasce per offrire servizi di consulenza e gestione doganale.

Nel tempo, grazie all’ingresso dei figli e a una visione imprenditoriale lungimirante, l’azienda si trasforma in una realtà strutturata e riconosciuta nel settore della logistica integrata e spedizioni internazionali.

Logistica: innovazione, qualità e servizi personalizzati

L’introduzione del mercato unico europeo nel 1992 rappresenta una svolta: Nord Ovest amplia l’offerta entrando nel mondo della logistica e dei trasporti multimodali.

Con investimenti mirati, acquisizioni e magazzini di proprietà, oggi è un punto di riferimento per la logistica dell’export in settori chiave come:

Agroalimentare (anche biologico e refrigerato)

(anche biologico e refrigerato) Automotive

Fashion e manifattura di alta gamma

Merci soggette ad accise

I numeri del successo: crescita costante e presenza capillare

Nel 2024 Nord Ovest ha movimentato oltre 23.000 container TEU e più di 244.000 tonnellate di merce, servendo un portafoglio di 1.100 clienti attivi in Europa. Il fatturato ha raggiunto 48 milioni di euro (+2% sul 2023), con una squadra di 125 collaboratori dislocati su 5 sedi operative: Cuneo, Mondovì, Genova, Vado Ligure e Grugliasco.

Nord Ovest: logistica integrata, spedizioni e consulenza doganale, il valore del full-service

Il punto di forza è l’offerta logistica integrata: un servizio completo che unisce trasporto, consulenza doganale avanzata, magazzinaggio e distribuzione. Una risposta concreta alle esigenze delle aziende italiane che operano nei mercati globali.

“Oggi più che mai, le imprese hanno bisogno di partner che conoscano le regole del commercio internazionale e sappiano trasformarle in opportunità”, afferma la CEO Valentina Mellano.

50 anni di logistica e oltre: visione per il futuro

Nord Ovest guarda al futuro con l’obiettivo di rafforzare la propria posizione nella logistica dell’export made in Italy, investendo in:

Digitalizzazione e automazione dei processi

Sostenibilità e riduzione dell’impatto ambientale

Formazione continua delle competenze interne

