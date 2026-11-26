LOGISTICA

Il magazzino è uno dei pochi posti in cui puoi fare diecimila passi prima di pranzo senza aver ancora trovato quello che cercavi. Il contapassi si congratula. Il cliente, generalmente, meno.

Dietro la battuta c’è un tema concreto: quanta parte degli spostamenti serve a preparare gli ordini e quanta deriva da un’organizzazione che potrebbe funzionare meglio?

Una stampante lontana, un articolo molto richiesto nell’ubicazione sbagliata, un carrello da cercare ogni mattina. Presi singolarmente sembrano piccoli inconvenienti. Ripetuti per centinaia di operazioni, assorbono ore di lavoro e capacità produttiva.

L’analisi di metodi e percorrenze entra in questi dettagli. Segue le movimentazioni, osserva come vengono svolte le attività e confronta ciò che accade sul campo con i dati disponibili. Perché un magazzino può rispettare le scadenze e, nel frattempo, consumare molte più risorse del necessario.

Spesso ci riesce grazie alle persone, che compensano ogni giorno quello che il processo lascia scoperto.

Il gemba è il posto in cui Excel incontra il pallet messo di traverso

Il punto di partenza è il gemba, il luogo in cui il lavoro viene effettivamente svolto. Significa andare in magazzino, seguire un ordine e osservare l’intera sequenza, comprese le interruzioni.

Nel file di analisi il percorso è libero. In corsia c’è un pallet. Il pallet non ha letto il file.

La procedura prevede un prelievo lineare. L’operatore, invece, deve aspettare un mezzo, cambiare corridoio, cercare un contenitore e verificare perché il prodotto non si trova dove dovrebbe essere.

L’ordine viene comunque completato. Ma il tempo impiegato comprende attività diverse: prelievo, ricerca, attesa, recupero di un’anomalia. Se si guarda soltanto il totale, queste differenze scompaiono.

L’osservazione serve a riconoscerle. Il confronto con gli operatori permette poi di capire perché un comportamento apparentemente poco efficiente sia diventato abituale.

«Passo da qui perché dall’altra parte, dopo le dieci, non si passa più» è un’informazione di processo. Merita attenzione quanto un indicatore fuori obiettivo.

Il provvisorio ha appena festeggiato dieci anni

Molte soluzioni nascono durante una giornata complicata. Si sposta una stampante vicino all’unica presa disponibile. Si crea un’area di appoggio per assorbire un picco. Si colloca una referenza dove c’è spazio perché il camion deve essere scaricato.

«Mettiamolo qui, poi lo sistemiamo» è probabilmente la frase che ha progettato più magazzini di qualsiasi software.

Il problema non è l’adattamento iniziale, spesso necessario. È il fatto che nessuno torni a verificare se quella scelta abbia ancora senso.

Nel frattempo cambiano i volumi, gli articoli e gli ordini. La soluzione resta e genera spostamenti che tutti hanno imparato a considerare normali.

L’analisi deve ricostruire queste abitudini senza trasformarsi in una ricerca del colpevole. Chi ha trovato un rimedio può aver evitato un fermo operativo. Occorre capire se oggi esistano condizioni migliori e che cosa serva per renderle applicabili.

Gli articoli più richiesti non dovrebbero fare vita da eremiti

Le ubicazioni determinano una parte importante delle percorrenze. Una referenza prelevata continuamente, ma collocata lontano dall’area di preparazione, genera distanza a ogni ordine.

Se poi due articoli vengono richiesti quasi sempre insieme e si trovano ai lati opposti del magazzino, la preparazione diventa una relazione a distanza. Molto stabile, purtroppo.

Per rivedere le posizioni occorre analizzare frequenze, quantità e associazioni tra prodotti, insieme a dimensioni, pesi e vincoli di gestione.

Non basta avvicinare tutto ciò che si muove di più. Concentrare le referenze ad alta rotazione nello stesso punto può creare congestione: meno metri sulla carta, più attesa davanti agli scaffali.

Anche il rifornimento delle ubicazioni di picking deve entrare nella valutazione. Uno spazio di prelievo troppo piccolo può richiedere continui reintegri, interferendo con chi sta preparando gli ordini.

La disposizione va quindi verificata sul flusso complessivo e nelle condizioni reali di lavoro.

Lo spaghetti diagram non è il pranzo della squadra

Riportare su una pianta gli spostamenti effettivi permette di individuare ritorni, incroci e passaggi ripetuti. È il principio dello spaghetti diagram: seguire il tragitto di una persona, di un mezzo o di un materiale e rappresentarlo.

Se dopo aver disegnato il percorso di un solo ordine sembra di aver mappato la rete metropolitana, qualche domanda conviene farsela.

Prelievo, ritorno alla postazione, recupero dell’imballo, trasferimento alla stampante, rientro per un controllo e consegna alla spedizione. Ogni tratto può sembrare breve. L’insieme mostra quanto sia frammentato il lavoro.

La mappa aiuta a capire dove intervenire: avvicinare un’attrezzatura, rendere disponibili gli imballi nel punto di utilizzo, modificare la sequenza delle missioni o ripensare un passaggio di controllo.

Alcune modifiche sono semplici. Altre incontrano vincoli di spazio, impianti o sistemi informativi. L’analisi serve anche a distinguere ciò che si può correggere subito da ciò che richiede un investimento.

Otto chilometri al giorno non sono una piccola deviazione

Ipotizziamo che una revisione delle ubicazioni e della sequenza di prelievo elimini 20 metri dal percorso medio di una missione. Su 400 missioni giornaliere, la differenza è di 8 chilometri complessivi al giorno.

A quel punto il magazzino sta finanziando una discreta attività escursionistica.

L’esempio mostra perché una distanza modesta meriti attenzione quando viene ripetuta molte volte. Per tradurla in tempo, però, occorre misurare le condizioni effettive.

Muoversi a piedi, con un carrello carico o con un mezzo di movimentazione richiede tempi diversi. Svolte, attraversamenti e attese incidono sul risultato. Applicare una velocità teorica indistintamente può produrre saving che esistono soprattutto nella presentazione.

La verifica prima e dopo permette di quantificare la capacità recuperata. Il passaggio al beneficio economico richiede poi di capire come utilizzarla: più volume gestito, meno straordinari, riduzione degli arretrati o migliore assorbimento dei picchi.

Il tempo liberato deve essere concretamente utilizzabile. Dieci minuti sparsi durante un turno hanno un valore organizzativo diverso da un’ora recuperata su un’attività programmabile.

Il collo che ha più passaggi di un calciatore

Le percorrenze spiegano soltanto una parte del lavoro. Bisogna osservare anche quante volte il materiale viene preso, appoggiato e ripreso.

Un collo arriva alla postazione, viene controllato, spostato per fare spazio, etichettato, trasferito su un altro supporto e infine recuperato per il carico. Prima di partire ha conosciuto praticamente tutti.

Ogni passaggio deve avere una funzione comprensibile. Alcuni sono necessari per proteggere il prodotto e verificare l’ordine. Altri derivano da una postazione poco organizzata, dall’indisponibilità di strumenti o da informazioni che arrivano nel momento sbagliato.

L’analisi del metodo guarda dove sono collocati gli strumenti, come vengono eseguite le scansioni, quando si produce l’etichetta e quali dati vengono inseriti.

Se l’operatore deve lasciare il materiale per raggiungere la stampante, metodo e percorso si influenzano. Se trascrive un’informazione già presente nel sistema, occorre intervenire sul flusso dei dati.

Eliminare una movimentazione superflua può ridurre tempo e fatica. Ma prima bisogna capire perché fosse stata introdotta.

La classifica degli operatori può raccontare la gara sbagliata

Due operatori preparano un numero diverso di righe all’ora. Il primo preleva articoli piccoli e vicini. Il secondo movimenta prodotti ingombranti, attraversa più zone e si interrompe per un rifornimento.

Dichiarare il primo più produttivo sulla base di quel solo numero sarebbe come confrontare il tempo di chi va a comprare il pane con quello di chi trasloca.

I dati devono essere letti insieme al contenuto del lavoro. Missioni, righe, quantità e tempi sono utili quando permettono di confrontare attività comparabili e riconoscere le cause delle differenze.

Un tempo elevato può dipendere da un percorso lungo, da un’attesa, da una mancanza di stock o da una registrazione incompleta. Prima di formulare un giudizio occorre verificare.

Il dato segnala dove approfondire. Le spiegazioni si trovano spesso tornando sul campo.

Il picking festeggia e la spedizione manda i saluti

Una modifica può migliorare un’attività e complicarne un’altra.

Raggruppare più ordini può ridurre i viaggi, ma aumentare il lavoro di separazione finale. Una nuova area di consolidamento può avvicinare i materiali e occupare lo spazio necessario per il carico. Una modifica delle ubicazioni può facilitare il prelievo e moltiplicare i rifornimenti.

Se il picking risparmia mezz’ora e la spedizione ne impiega una in più, abbiamo soprattutto trasferito il problema. Con tanto di riunione per celebrare il risultato.

La verifica deve comprendere le attività collegate: ricevimento, messa a dimora, rifornimento, preparazione, controllo e spedizione.

Sicurezza ed ergonomia devono restare parte della valutazione. Un tragitto più corto che aumenta gli incroci tra pedoni e mezzi va ripensato. Un controllo eliminato senza comprenderne la funzione può generare errori e rilavorazioni.

Il risultato utile si misura sul processo completo.

La prova vera comincia quando qualcuno dice «È urgente»

Durante il test la postazione è ordinata, gli strumenti sono disponibili e tutti conoscono il progetto. Poi arriva una giornata piena: manca una persona, una referenza è esaurita nell’ubicazione di picking e il cliente cambia la priorità.

Il metodo incontra il suo primo lunedì.

La verifica deve includere condizioni rappresentative, comprese le anomalie più frequenti. Serve capire se la soluzione regge anche quando il programma cambia e quali aggiustamenti siano necessari.

Se gli operatori aggirano sistematicamente una nuova sequenza, bisogna comprenderne il motivo. Potrebbero servire formazione e chiarimenti, ma potrebbero anche mancare attrezzature o essere stati trascurati vincoli operativi.

Una volta stabilizzato, il metodo va condiviso tra i turni attraverso istruzioni chiare. Altrimenti ogni squadra svilupperà la propria versione e sarà difficile capire quale processo si sta misurando.

Le scarpe continuano a consumarsi e il lavoro continua a cambiare

L’analisi di metodi e percorrenze va ripresa quando cambiano volumi, assortimenti e profilo degli ordini.

Una disposizione efficace per spedizioni a pallet può diventare poco adatta quando aumentano i prelievi a collo o a pezzo. Una referenza marginale può diventare tra le più richieste e restare nell’ubicazione più scomoda. Il magazzino cambia anche dopo che abbiamo chiuso il progetto.

I benefici nascono spesso da interventi pratici: qualche metro evitato, una movimentazione in meno, un’informazione disponibile al momento giusto. Verificati sul campo e ripetuti ogni giorno, possono incidere in modo significativo sulla capacità e sui costi.

Le scarpe continueranno a consumarsi. Almeno facciamo in modo che non sia per andare a cercare il nastro adesivo.

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