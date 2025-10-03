LOGISTICA

Nasce ufficialmente oggi a Madrid Federlogistica Iberica, emanazione diretta di Federlogistica, che nasce per implementare la collaborazione tra Italia e Spagna e sostenere concretamente le imprese e i produttori lungo la catena logistica, in export come in import.

Presidente della nuova Associazione è Andrea Lazzari, affiancato da Cristina Martín Lorenzo (Usyncro), con il ruolo di Vice Presidente, Matteo De Candia (GNV Espana), Vice Presidente Maurizio Di Ubaldo, nella funzione di Segretario.

Supporto agli imprenditori italiani

Federlogistica Iberica si pone come obiettivo prioritario quello di supportare gli imprenditori italiani che operano in Spagna, offrendo strumenti concreti per consolidare la presenza sul mercato locale e altri europei; inoltre schiudere nuove opportunità di collaborazione con il Nord Africa, utilizzando la Spagna come hub logistico naturale.

Fra i compiti che Federlogistica Iberica si pone figura un rafforzamento delle relazioni con le istituzioni spagnole, operando in stretta sinergia e non in competizione con le associazioni spagnole esistenti e operanti nel comparto; nel mirino anche lo sviluppo della logistica in settori strategici come agroalimentare, industria e automotive, fashion, biomedicale e tutte le filiere ad alto valore aggiunto.

Federlogistica iberica, un ponte tra due paesi

Prima della firma dell’atto costitutivo, la delegazione italiana ha incontrato Giovanni Bifulco, Direttore dell’Italian Trade Agency – Officina di Madrid, che ha offerto piena disponibilità per accompagnare lo sviluppo dell’associazione e delle imprese coinvolte.

«Con Federlogistica Iberica – ha affermato Davide Falteri, Presidente nazionale di Federlogistica e membro del Direttivo – costruiamo un ponte tra due Paesi strategici del Mediterraneo, mettendo a disposizione la nostra esperienza per aprire mercati e rappresentare al meglio le imprese italiane all’interno di un progetto che rafforza la logistica e la digitalizzazione come leve di crescita economica, creando nuove opportunità per Italia, Spagna e per le relazioni con l’Africa del Nord».

