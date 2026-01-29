LOGISTICA

Sviluppi su misura, rinnovabili e soluzioni operative per il mercato italiano

Nel 2025 Prologis ha concentrato nuovi investimenti immobiliari in Italia nei principali corridoi del trasporto merci, ampliando il portafoglio logistico nelle aree a più alta domanda.

Prologis Italia – dati 2025

Investimenti 2025: circa 120 milioni di euro tra sviluppi e acquisizioni

circa 120 milioni di euro tra sviluppi e acquisizioni Investimenti complessivi in Italia (ultimi 5 anni): circa 960 milioni di euro

circa 960 milioni di euro Portafoglio: oltre 1,8 milioni di mq

oltre 1,8 milioni di mq Edifici: 119

119 Principali mercati: Milano, Piacenza, Bologna, Roma

Milano, Piacenza, Bologna, Roma Tasso di occupazione: 99,6%

Attività lungo i corridoi del trasporto merci

Nuovi sviluppi concentrati lungo l’asse Milano–Piacenza–Bologna–Roma

Oltre il 50% dei progetti avviati in modalità Build-to-Suit

Interventi legati a esigenze operative specifiche degli utilizzatori finali

Prologis e l’immobiliare logistica come leva energetica

Per Prologis l’immobiliare logistico non riguarda solo la localizzazione. Conta anche la disponibilità di energia. Questo aspetto incide sempre di più nella scelta degli immobili destinati al trasporto merci. Soprattutto in presenza di automazione ed elettrificazione dei processi.

Con il programma SolarSmart, Prologis ha raggiunto in Italia una capacità rinnovabile di circa 24 MWp. Le installazioni consentono di evitare oltre 8.000 tonnellate di CO₂ all’anno. I magazzini vengono così utilizzati anche come infrastrutture energetiche. A supporto delle attività logistiche.

Prologis, servizi e valore per clienti e territori

Accanto allo sviluppo immobiliare, Prologis ha ampliato l’offerta di servizi. Nel 2025 la piattaforma Prologis Essentials Operations ha supportato 53 progetti. Gli investimenti dei clienti hanno raggiunto 7,8 milioni di euro. In aumento del 19% rispetto al 2024.

Continuano anche le iniziative PARKlife. I progetti riguardano servizi, sport e interventi di arte urbana all’interno dei parchi logistici. Con un coinvolgimento diretto dei territori.

Prospettive 2026 per il trasporto merci

Per il 2026 Prologis prevede una domanda ancora sostenuta di immobili logistici. In particolare nei corridoi utilizzati per il trasporto merci. L’offerta resta limitata. Lo sviluppo si concentrerà su edifici moderni e flessibili. Con attenzione all’efficienza energetica. Asset progettati per supportare l’evoluzione della logistica e delle attività industriali.

Leggi anche: La tassa sulla consegna dei pacchi danneggia trasporti e logistica in Italia