LOGISTICA

Il settore della logistica e del trasporto merci è nel pieno di una rivoluzione tecnologica che sta modificando in profondità modelli organizzativi, occupazione e condizioni di lavoro.

L’indagine conoscitiva del CNEL, arricchita dalle considerazioni di USB Lavoro Privato – Settore Logistica, evidenzia opportunità e rischi di un processo che riguarda camionisti, corrieri, magazzinieri e facchini, figure centrali per l’autotrasporto e la catena della distribuzione.

Digitalizzazione e crescita della logistica

Negli ultimi dieci anni la logistica è diventata un comparto strategico per l’economia italiana ed europea. La pandemia del 2020 ha accelerato il fenomeno, imponendo l’esplosione dell’e-commerce e la centralità del trasporto merci anche in condizioni di blocco delle attività.

Parallelamente, la digitalizzazione della logistica ha introdotto nuovi modelli di lavoro: smart working, automazione dei magazzini e piattaforme digitali che hanno reso più fluida la gestione dei flussi, ma anche più rigido il controllo sui lavoratori.

Secondo USB, questa trasformazione ha portato con sé una contraddizione: da un lato, l’aumento della produttività e dell’efficienza aziendale; dall’altro, la perdita di stabilità occupazionale e l’emergere di nuove forme di sfruttamento nella logistica e nell’autotrasporto.

La “dittatura algoritmica” nella logistica

Un concetto centrale nel documento USB è quello di “dittatura algoritmica”. Molte piattaforme digitali, utilizzate nella logistica, nel food delivery e nelle consegne di pacchi, promettono maggiore libertà di accesso al lavoro.

In realtà, i camionisti, i corrieri e i facchini si trovano sottoposti a un controllo invisibile ma pervasivo: algoritmi che stabiliscono turni, valutano performance, misurano tempi di consegna e condizionano la permanenza nel posto di lavoro.

Questa forma di subordinazione mascherata alimenta precarietà, stress, burnout e nuove patologie psicosociali, aggravando i rischi per la salute e la sicurezza di chi opera nella logistica quotidiana, sia su strada sia nei magazzini.

Impatti su occupazione e lavoro nella logistica

L’automazione ha effetti contrastanti sul mercato del lavoro della logistica. Da un lato elimina compiti ripetitivi, dall’altro riduce la necessità di manodopera tradizionale. I camionisti e i corrieri affrontano carichi di lavoro crescenti, tempi di consegna sempre più serrati e maggiore esposizione a incidenti stradali legati alla velocità e all’assenza di pause.

Nei magazzini automatizzati cambiano i rischi: meno infortuni da movimentazione manuale, ma più stress cognitivo e monotonia, con lavoratori confinati a postazioni fisse che svolgono mansioni ripetitive sotto il controllo dei robot.

USB sottolinea che, senza politiche correttive, la logistica rischia di produrre disoccupazione tecnologica e di-professionalizzazione di figure storiche come i magazzinieri.

Controlli a distanza dei lavoratori

Un capitolo delicato riguarda i controlli a distanza nella logistica. Le modifiche proposte all’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori puntano a liberalizzare l’uso di palmari, dispositivi satellitari e telecamere.

Secondo USB, ciò aprirebbe la strada a un monitoraggio indiscriminato delle prestazioni, minando la privacy e la dignità dei lavoratori della logistica.

Il sindacato propone limiti chiari:

i palmari non devono registrare orari e tempi di consegna al minuto;

i dati raccolti devono essere cancellati entro 24/48 ore;

le telecamere devono restare strumenti difensivi, non di sorveglianza costante;

i GPS non possono trasformarsi in strumenti di tracciamento permanente.

Appalti e subappalti poco trasparenti

Il settore della logistica è segnato da un uso massiccio di appalti e subappalti, spesso non genuini. USB denuncia l’esistenza di aziende “di carta”, prive di patrimonio reale, che operano solo per abbassare i costi, generando precarietà e sotto-inquadramenti.

Le proposte di USB prevedono:

maggiore indipendenza tra committente e appaltatore;

obbligo per gli appaltatori di possedere mezzi e attrezzature proprie;

rafforzamento del vincolo di solidarietà con i committenti, esteso fino a cinque anni dalla fine dell’appalto;

applicazione uniforme del contratto collettivo di settore per garantire condizioni salariali e normative dignitose.

CCNL e logistica: i limiti dei premi di risultato

USB critica la contrattazione di secondo livello nella logistica, oggi orientata soprattutto ad aumentare la produttività con premi di risultato detassati, senza reali aumenti strutturali delle retribuzioni.

Una dinamica che, secondo il sindacato, aggrava fatica e stress senza migliorare le condizioni dei lavoratori dell’autotrasporto e della distribuzione.

Proposte per una logistica sostenibile

Per USB è necessario un cambio di paradigma:

welfare inclusivo per sostenere i lavoratori della logistica a rischio disoccupazione tecnologica;

percorsi di stabilizzazione per i precari;

diritto alla disconnessione e tempi di preavviso congrui per i lavoratori part-time;

meccanismi trasparenti di rappresentatività sindacale;

investimenti in formazione per gestire la transizione digitale nella logistica.

