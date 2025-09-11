Logistica: Operazione Epicentro, sequestro preventivo per reati tributari e manodopera irregolare
I dettagli dell’indagine su frodi fiscali e appalti fittizi nel settore della logistica
La Guardia di Finanza di Torino, su delega della Procura della Repubblica, ha eseguito un sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per oltre 26,5 milioni di euro nel settore logistica, nell’ambito dell’Operazione Epicentro.
Il provvedimento riguarda 10 società e 9 soggetti indagati per presunti reati tributari e somministrazione irregolare di manodopera nel settore della logistica, commessi tra il 2018 e il 2023.
I provvedimenti sono emessi nella fase delle indagini preliminari e che per tutti gli indagati vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.
Un sistema fraudolento nel comparto logistica
Secondo le indagini del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Torino, due gruppi imprenditoriali torinesi, di cui uno già in liquidazione giudiziale, avrebbero realizzato appalti fittizi per fornire manodopera a condizioni economiche illecite.
L’ipotesi accusatoria parla di oltre 100 milioni di euro di fatture per operazioni inesistenti. Un impatto diretto sul gettito fiscale e sulla concorrenza nel settore logistica.
Il meccanismo: tre livelli di frode nella logistica
La struttura descritta dagli inquirenti seguiva uno schema su tre livelli:
- Società serbatoio: con sede a Torino e gestite da prestanome, fornivano mediamente oltre 2.000 lavoratori l’anno, accumulando debiti IVA e contributivi non versati.
- Società filtro: anch’esse torinesi, rifatturavano le prestazioni per nascondere i rapporti reali, mantenendo una posizione neutrale sotto il profilo fiscale.
- Società committenti: importanti realtà della logistica nazionale operanti in Piemonte, Lombardia, Lazio, Veneto, Liguria ed Emilia-Romagna, che avrebbero beneficiato di significativi risparmi sui costi della manodopera grazie a contratti di appalto solo formalmente regolari.
Secondo l’ipotesi investigativa, le fatture emesse documentavano rapporti fittizi per mascherare una somministrazione irregolare di manodopera nel settore logistica.
Attività investigative e riscontri documentali
L’indagine ha previsto l’analisi di banche dati fiscali, perquisizioni domiciliari e aziendali e l’acquisizione di una notevole mole di documenti contabili e informatici.
Le dichiarazioni dei lavoratori della logistica hanno confermato che l’organizzazione dei turni, la fornitura di strumenti tecnologici e la direzione operativa erano in capo alle società committenti, consolidando l’ipotesi di somministrazione irregolare di manodopera.
Sequestro e amministrazione giudiziaria nel settore logistica
Il Giudice per le indagini preliminari di Torino ha disposto il sequestro preventivo, anche per equivalente, di beni, denaro e immobili per un totale di 26,5 milioni di euro, ritenuti profitto dei reati ipotizzati.
È stata inoltre sottoposta a sequestro con amministrazione giudiziaria la principale società filtro della logistica coinvolta. Impiega oltre 500 lavoratori e gestisce anche attività nella ristorazione, tra cui noti locali e uno storico bar del centro di Torino.
Reati ipotizzati e presunzione di innocenza
Ai soggetti coinvolti vengono contestati i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti. Omessa dichiarazione, omesso versamento dell’IVA e associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale.
Si ricorda che i provvedimenti sono emessi nella fase delle indagini preliminari. Per tutti gli indagati vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.
