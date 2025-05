LOGISTICA

Un nuovo contratto per garantire trasparenza, legalità e tutela del lavoro negli appalti di logistica.

Confetra – Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica – ha presentato a Roma un modello contrattuale “tipo” pensato per garantire trasparenza, correttezza e tutela del lavoro nel settore della logistica.

A illustrare i contenuti del nuovo modello di contratto appalti per la logistica, il Presidente di Confetra Carlo De Ruvo, che ha sottolineato l’urgenza di distinguere tra pratiche scorrette e le tante aziende virtuose del settore.

Non si può continuare a criminalizzare un intero settore per colpa di pochi. Il settore ha bisogno di regole vincolanti, non di generalizzazioni. Il modello di contratto con le nuove regole per gli appalti serve a tutelare chi rispetta le regole.

Nuovo contratto operativo per le imprese di logistica

Il contratto tipo appalti per le imprese di logistica è stato elaborato per Confetra dal giuslavorista Pietro Ichino. Non si tratta solo di una guida interpretativa delle norme vigenti, ma di uno schema contrattuale completo, che mira a prevenire distorsioni negli appalti i subappalti e a promuovere legalità e trasparenza.

Il documento fornisce una base solida per applicare correttamente la normativa, tutelare i lavoratori, offrire certezze giuridiche alle imprese.

Clausole del contratto appalti

Il contratto tipo appalti per le imprese di logistica è rappresentato da sei clausole che rispecchiano i principi di legalità, sicurezza e correttezza nel settore:

Applicazione integrale da parte dell’appaltatore del CCNL Logistica, Trasporti e Spedizioni , per impedire trattamenti economici e normativi al ribasso.

, per impedire trattamenti economici e normativi al ribasso. Clausola sociale , che impone all’impresa subentrante di assumere i lavoratori impiegati da almeno sei mesi dal precedente appaltatore.

, che impone all’impresa subentrante di assumere i lavoratori impiegati da almeno sei mesi dal precedente appaltatore. Rispetto rigoroso della normativa in materia di sicurezza sul lavoro .

. Divieto assoluto di subappalto , per garantire un controllo diretto sulla filiera.

, per garantire un controllo diretto sulla filiera. Obbligo per l’appaltatore di dimostrare la propria affidabilità finanziaria, tecnica, fiscale e previdenziale .

. Garanzie contrattuali tramite copertura assicurativa e fideiussione bancaria.

