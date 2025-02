LOGISTICA

Nuove regole su imballaggi e rifiuti di imballaggio che avranno un impatto diretto su logistica, supply chain e trasporti.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione Europea hanno introdotto il Regolamento (UE) 2025/40 il 19 dicembre 2024, pubblicato il 22 gennaio 2025.

Questa nuova normativa aggiorna le regole sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, con un impatto significativo sulla logistica, sostituendo la Direttiva 94/62/CE e modificando il Regolamento (UE) 2019/1020 e la Direttiva (UE) 2019/904.

Il regolamento introduce misure concrete per ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e promuovere un’economia più sostenibile, con ricadute dirette sui processi logistici.

Nuovo regolamento per imballaggi e rifiuti di imballaggio

L’obiettivo principale della nuova normativa è limitare la produzione di rifiuti da imballaggio e incentivare il riutilizzo e il riciclo, in linea con le direttive del Green Deal europeo e del Piano d’Azione per l’Economia Circolare. La logistica avrà il compito di implementare queste misure, dovendo adattarsi a nuovi standard di sostenibilità.

Nuove regole per la logistica

Obbligo di imballaggi riciclabili nella logistica

Entro il 2030, tutti gli imballaggi immessi sul mercato europeo dovranno essere riciclabili o riutilizzabili in modo economicamente sostenibile, con impatti diretti sulla supply chain e sulla logistica del trasporto.

Ridurre il consumo di plastica degli imballaggi

Sono introdotte percentuali minime di contenuto riciclato negli imballaggi di plastica, per ridurre il consumo di plastica vergine e favorire l’impiego di materiali riciclati. Questo cambiamento richiede un adeguamento nei processi logistici per garantire conformità e ottimizzazione delle risorse.

Logistica ecosostenibile

Le aziende dovranno adottare criteri di progettazione che facilitino il riciclo e riducano la presenza di sostanze nocive, come metalli pesanti e PFAS. Anche il settore della logistica dovrà adattarsi a queste nuove specifiche per il trasporto e la gestione degli imballaggi.

Etichettatura uniforme in tutta l’UE

Un sistema di etichettatura armonizzato permetterà ai consumatori e agli operatori della logistica di differenziare meglio i rifiuti e semplificare il riciclo, migliorando l’efficienza della gestione degli imballaggi lungo tutta la supply chain.

Implicazioni per logistica, aziende e consumatori

Il regolamento si applica a tutti gli imballaggi venduti nell’Unione Europea e impone nuovi obblighi per i produttori e per il settore logistico. Le aziende avranno tempo fino al 12 agosto 2026 per adeguarsi alle nuove norme, mentre il regolamento entrerà ufficialmente in vigore l’11 febbraio 2025.

Continua a leggere: Logistica sanitaria: come cambierà la consegna dei farmaci