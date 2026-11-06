LOGISTICA

Una nave in partenza dà al magazzino una scadenza molto concreta. Entro il carico devono essere pronti gli alimenti per le cucine, il vino per i ristoranti, i prodotti per gli shop, le medicazioni per l’infermeria e magari un ricambio destinato alla sala macchine. Tutto sulla stessa nave, ma con esigenze di gestione e destinazioni a bordo diverse.

Nel frattempo, i fornitori consegnano secondo tempi differenti. C’è merce che arriva dieci giorni prima, altra il giorno precedente il carico del mezzo. In qualche caso, una consegna si presenta il giorno stesso. La spedizione va costruita mentre continuano ad arrivare i materiali, tenendo insieme ciò che è già disponibile, ciò che manca e i documenti necessari per partire.

È qui che il lavoro di magazzino assume una particolarità: deve tenere conto anche di quello che succederà dopo l’imbarco. Come verranno riconosciuti i colli? A quale dipartimento dovranno essere indirizzati? Quanto lavoro servirà a bordo per separarli?

La destinazione si riconosce al ricevimento

Bottiglie di vino, rotoli di moquette e componenti tecnici possono arrivare alla stessa banchina, ma prenderanno strade diverse appena saliti sulla nave. Per questo il dipartimento destinatario va identificato quando la merce entra in magazzino.

Una prima distinzione è tra i flussi Food e quelli tecnici. All’interno di questi ultimi, per esempio, Deck, Engine e Hotel devono restare riconoscibili e separati. Sapere che un collo è destinato a una certa nave non basta per prepararlo correttamente.

Al ricevimento si verifica quindi ciò che è stato consegnato e lo si collega alla nave, al dipartimento e alle condizioni di conservazione richieste. Rimandare questa attribuzione significa ritrovarsi a cercare le informazioni quando il carico è ormai vicino e il tempo serve per completare la spedizione.

Anche il documento che accompagna la merce entra nel processo. I sistemi basati sull’intelligenza artificiale in dotazione alle logistiche leader nel settore possono estrarne i dati e ridurre le trascrizioni manuali. Il vantaggio è pratico: rendere prima disponibili le informazioni agli operatori. Se il documento è incompleto o presenta incongruenze, però, occorre verificare e risolvere il problema prima di utilizzare quei dati nelle attività successive.

Tre regimi di conservazione nella stessa fornitura

La divisione per dipartimento deve fare i conti con le temperature. Una fornitura destinata alle cucine può comprendere prodotti Dry, Chilled e Frozen: fanno parte dello stesso ordine, ma durante la permanenza in magazzino seguono percorsi fisici distinti.

I prodotti Dry vengono conservati a secco secondo le caratteristiche della referenza; i Chilled richiedono refrigerazione e i Frozen il mantenimento del congelato. Questa distinzione condiziona lo stoccaggio, il prelievo e la composizione dei pallet. Due articoli destinati allo stesso reparto non possono essere riuniti se richiedono condizioni incompatibili.

Per i flussi alimentari, il sistema HACCP accompagna tutte queste attività. I controlli riguardano la merce in ingresso e la sua permanenza in magazzino, ma anche i passaggi tra un’attività e l’altra: il trasferimento nelle aree di conservazione, il prelievo, l’attesa e il carico.

Una consegna refrigerata arrivata all’ultimo momento rende evidente il problema. Bisogna riceverla e verificarla, trovare il suo posto nella spedizione e coordinarne il carico senza compromettere le condizioni di conservazione. L’urgenza riduce il tempo disponibile, mentre i controlli da svolgere restano gli stessi.

La spedizione cresce un arrivo alla volta

Durante i giorni che precedono il carico, il magazzino lavora su una fornitura ancora aperta. Una parte dei materiali è già pronta, un’altra deve essere preparata, altra merce è ancora attesa dai fornitori.

Distinguere questi stati permette di dare all’ufficio acquisti e al dipartimento logistico un quadro aggiornato delle mancanze. La domanda operativa è precisa: che cosa manca per completare la fornitura di quella nave, e quando è previsto che arrivi?

Ogni nuova consegna deve inserirsi nel lavoro già svolto. Va ricondotta alla destinazione corretta, conservata nelle condizioni previste e resa disponibile per la preparazione. Se arriva il giorno del carico, tutti questi passaggi si concentrano in poche ore e devono coordinarsi anche con la chiusura dei documenti doganali.

La possibilità di accettare un inserimento tardivo dipende quindi da più fattori. Avere ancora spazio sul mezzo non è sufficiente: occorre il tempo per controllare la merce, prepararla e aggiornare la documentazione.

Il pallet si prepara pensando a chi lo riceverà

Il fornitore consegna secondo la propria organizzazione. Il magazzino deve trasformare quegli arrivi in una fornitura utilizzabile dai dipartimenti di bordo.

La composizione dei pallet è uno dei punti in cui questa trasformazione diventa visibile. Riunire sullo stesso pallet materiale per Deck, Engine e Hotel può sembrare comodo durante la preparazione. Una volta a bordo, però, qualcuno dovrà riconoscere i colli, separarli e indirizzarli ai tre dipartimenti.

Preparare pallet distinti per destinazione anticipa quel lavoro a terra, dove il materiale viene già ricevuto, identificato e movimentato. Lo stesso criterio vale per le forniture alimentari e le bevande, mantenendo le ulteriori separazioni richieste dalle temperature.

Anche una consegna tardiva deve trovare posto in questa organizzazione. Aggiungerla dove c’è spazio può velocizzare la chiusura del carico, ma rendere più laboriosa la distribuzione a bordo. Per valutare la preparazione occorre dunque guardare anche alle movimentazioni che seguiranno la consegna, oltre alla saturazione del pallet e al tempo impiegato in magazzino.

Merce e documenti devono partire insieme

La documentazione doganale si costruisce insieme alla spedizione. Le informazioni raccolte dai documenti dei fornitori devono consentire di descrivere correttamente ciò che verrà caricato, anche quando gli arrivi sono distribuiti su più giorni.

Una consegna aggiunta a ridosso della partenza modifica il contenuto della fornitura. Bisogna verificare che i documenti ne tengano conto e considerare anche l’eventualità di una verifica della merce da parte della dogana. Il magazzino può aver terminato la preparazione fisica mentre resta ancora da completare un passaggio documentale.

Il sistema di gestione del magazzino deve aiutare a mantenere questo collegamento. Nave, dipartimento e regime di conservazione devono essere informazioni disponibili durante le operazioni, insieme allo stato dei materiali ricevuti e di quelli ancora attesi. Servono a chi prepara e controlla il carico per capire dove collocare ogni articolo e individuare ciò che manca.

Le anomalie servono a correggere il processo

Anche quando una criticità viene risolta prima della partenza, vale la pena tornarci sopra. Perché quel collo non era stato attribuito al dipartimento corretto? Perché un documento era incompleto? In quale passaggio si è persa un’informazione?

Un sistema di gestione della qualità strutturato, con procedure, responsabilità e registrazioni definite, permette di ricostruire l’accaduto. La certificazione ISO costituisce un riferimento per un’organizzazione di questo livello; il miglioramento prende forma quando l’analisi porta a modificare un’istruzione o un controllo e a verificarne l’efficacia nelle spedizioni successive. Anche le segnalazioni di bordo aiutano a capire dove intervenire.

Il risultato del lavoro si vede infatti fino alla destinazione interna. Articoli e quantità devono essere corretti, le condizioni di conservazione rispettate, i documenti coerenti con il carico, ma conta anche che chi riceve possa riconoscere il materiale e avviarlo al dipartimento che lo aspetta.

Parola di Logistica