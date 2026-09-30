LOGISTICA

35.000 mq, automazione e più sostenibilità per la supply chain

CHEP rafforza la propria presenza in Italia. Apre il nuovo Centro Servizi di Lacchiarella, a sud di Milano. La struttura rappresenta oggi il più grande hub dell’azienda nel Paese per volume di pallet movimentati e nasce per sostenere la crescita del business nei prossimi anni, aumentando capacità operativa, efficienza e qualità del servizio.

Un centro logistico da 35.000 metri quadrati

Il nuovo sito si sviluppa su una superficie di 35.000 metri quadrati ed è stato progettato insieme ad AF Group, partner storico di CHEP. Rispetto alla struttura precedente, il Centro Servizi di Lacchiarella dispone di una capacità significativamente superiore e punta a diventare un riferimento per il network italiano dell’azienda.

L’investimento ha una prospettiva di lungo periodo. L’obiettivo è accompagnare l’evoluzione della supply chain. Offrire una base più solida alla crescita dei volumi, con una piattaforma costruita per rispondere alle esigenze del prossimo decennio.

Più automazione nel controllo dei pallet

Uno degli elementi centrali del nuovo hub CHEP è il livello di automazione. L’ispezione dei pallet avviene attraverso un sistema di telecamere che analizza ogni bancale e ne verifica la conformità agli standard qualitativi. Il sistema stabilisce inoltre se il pallet necessita di riparazione o di lavaggio prima di essere rimesso in circolo.

Alla linea sono integrate anche soluzioni automatiche per la rimozione delle contaminazioni superficiali, la misurazione dell’umidità del legno, la verniciatura e il rilevamento dei marchi fitosanitari ISPM-15. Un insieme di tecnologie che consente di rendere i controlli più uniformi e di migliorare la qualità dei pallet gestiti.

Sostenibilità nel progetto

Sul fronte ambientale, il nuovo hub punta soprattutto sull’elettrificazione. Il progetto prevede un impianto fotovoltaico, la sostituzione progressiva dei mezzi di movimentazione con veicoli elettrici e un sistema elettrico per l’essiccazione dei pallet.

Secondo Ugo Geraci, Director, Supply Chain Italy, Greece and Balkans di CHEP, il nuovo sito nasce dall’esigenza di combinare scala, innovazione e sostenibilità. La collaborazione con AF Group, ha spiegato, è stata decisiva per trasformare questa visione in un progetto concreto.

Con Lacchiarella, CHEP punta quindi su una logistica più automatizzata, efficiente e resiliente, rafforzando il proprio network nazionale e la capacità di rispondere alle esigenze dei clienti, in un mercato logistico sempre più complesso, dinamico e sempre competitivo.

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