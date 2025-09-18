LOGISTICA

Nuove soluzioni per logistica digitale e dogane

Leviahub acquisisce GSI Software, azienda spagnola specializzata in soluzioni software per la Supply Chain e la logistica digitale.

L’operazione consolida la presenza nel mercato spagnolo, amplia il portafoglio tecnologico e rafforza l’offerta di soluzioni per la gestione doganale.

c acquisisce GSI Software: i dettagli

Con questa acquisizione, Leviahub rafforza la strategia di crescita e internazionalizzazione.

GSI Software, con sede a Cadice e già punto di riferimento per l’innovazione nella logistica, si integra a una rete che comprende le sedi Leviahub di Barcellona e Madrid.

Secondo Alessandro Parovel, Chief Officer di Leviahub, “questa operazione ci consente di sviluppare soluzioni sempre più innovative per la Supply Chain internazionale e di rispondere alle nuove sfide del mercato”.

Soluzioni doganali e tecnologia per la Supply Chain

GSI Software è nota per piattaforme digitali avanzate e per la forte competenza nelle dogane locali, un ambito strategico per il commercio internazionale.

L’integrazione consentirà a Leviahub di arricchire l’offerta di servizi digitali e consulenziali, garantendo alle aziende una gestione completa e automatizzata della Supply Chain.

Una rete europea nella logistica digitale

L’ingresso di GSI Software amplia un network che già comprende Nova Systems, ithings, Digitalhub, Beconnecthub ed European Consulting Company.

Questa sinergia rafforza il ruolo di Leviahub come player europeo di riferimento nella logistica digitale, offrendo alle imprese soluzioni scalabili e su misura.

Prospettive di crescita e leadership internazionale

Con l’acquisizione di GSI Software, Leviahub conferma una vocazione internazionale fondata su innovazione e tecnologia.

L’operazione aumenta la capacità di affrontare le sfide della logistica globale e di sviluppare strumenti doganali e digitali all’avanguardia, consolidando la leadership nella Supply Chain europea.

