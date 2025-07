LOGISTICA

Il Senato ha approvato la proposta di legge quadro in materia di interporti. La nuova disciplina mira a sostituire la Legge n. 240 del 1990, ormai considerata obsoleta rispetto alle attuali esigenze del settore logistico e dei trasporti e si propone di riorganizzare e modernizzare il sistema interportuale italiano.

Miglioramento dell’Intermodalità

Uno degli scopi primari è incrementare la concentrazione dei flussi di trasporto e favorire lo scambio di merci tra le diverse modalità (ferroviaria, stradale, marittima, aerea), promuovendo il trasporto intermodale e combinato.

La proposta recepisce in larga parte la visione promossa dalla UIR (Unione Interporti Riuniti) volta a dare al sistema interportuale italiano un assetto normativo moderno e coerente con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di intermodalità.

Le novità principali del provvedimento

Tra le novità principali del provvedimento: il riconoscimento degli impianti come infrastrutture strategiche del sistema Paese, la definizione di interporto, la semplificazione delle procedure, l’introduzione di criteri oggettivi per l’individuazione dei nuovi interporti – concepiti come hub sostenibili, dotati di impianti per energie rinnovabili e sistemi certificati di efficienza energetica – e una ricognizione dettagliata degli interporti esistenti.

In un contesto internazionale sempre più competitivo, questa legge rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare il ruolo strategico dell’Italia nella logistica euro-mediterranea, valorizzando una rete che già oggi vede sei interporti italiani tra i primi quattordici in Europa.

La soddisfazione dell’UIR

La UIR – Unione Interporti Riuniti – accoglie con soddisfazione l’approvazione da parte del Senato della proposta di legge quadro sugli interporti ed auspica una rapida conclusione dell’iter parlamentare alla Camera e l’avvio di una fase attuativa che sappia tradurre efficacemente i principi della legge in misure concrete, capaci di sostenere lo sviluppo, la sostenibilità e l’equilibrio territoriale del sistema interportuale nazionale.

